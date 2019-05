Zeman jednal s prezidentem Maďarska. Zemi označil za 'obránce evropské kultury'

Budapešť Na prohlubování hospodářské spolupráce, podpoře jaderné energetiky či potřebě reformovat Evropskou unii se ve středu na jednání v Budapešti shodli český prezident Miloš Zeman a jeho maďarský protějšek János Áder. Zeman Maďarsko označil za „obránce evropské kultury“ a migrační vlnu minulých let přirovnal k historické invazi Osmanské říše do jihovýchodní a střední Evropy.

Setkáním s prezidentem Áderem Zeman zahájil oficiální část své třídenní návštěvy Maďarska. Před Sándorovým palácem, sídlem hlavy maďarského státu, ho s manželkou Ivanou přijali s vojenskými poctami.



Hlavy států jednaly především o hospodářské spolupráci obou zemí, dotkly se ale také spolupráce v oblasti energetiky, boje proti nelegální migraci, boje proti terorismu či prohlubování spolupráce v rámci takzvané visegrádské čtyřky. Jejími členy je kromě Česka a Maďarska také Slovensko a Polsko.

Prezident Áder upozornil, že Česko je šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem Maďarska a Češi jsou důležití i pro maďarský cestovní ruch. Loni jich do Maďarska přijelo téměř 300 000. Podle maďarského prezidenta se hlavy států shodly také na tom, že používání jaderné energie je z hlediska energetické bezpečnosti obou států nezbytné. Český prezident navštíví ve čtvrtek v rámci své návštěvy jadernou elektrárnu Paks jižně od Budapešti.

Maďarsko je prý čestný soused

Zeman ve svém projevu po konci jednání označil Maďarsko za „obránce evropské kultury“ v migrační krizi a migrační vlnu posledních let přirovnal k „invazi“ Osmanské říše do jihovýchodní a střední Evropy, kterou podle něj zastavila až bitva u Vídně.



Český prezident zopakoval, že Maďarsko považuje za „čestného souseda“, a skutečnost, že český prezident zemi navštívil naposledy před sedmi lety, označil za chybu, kterou nyní napravil.

Zeman s Áderem ve středu hovořili také o nutnosti reformovat Evropskou unii. Podle českého prezidenta by si například Evropská komise „neměla hrát“ na evropskou vládu a měla by být jen „obslužným aparátem“. O užití zdrojů z rozpočtu EU by podle něj měli rozhodovat národní státy a v oblasti migrace by se podle Zemana měla posílit ochrana vnějších hranic.

‚Jsem lobbista všech českých firem‘

Ve středu má prezident Zeman na programu ještě setkání s předsedou maďarské vlády Viktorem Orbánem a předsedou parlamentu Lászlóem Kövérem, který je členem premiérovy strany Fidesz.



Zeman se v úterý, kdy do Budapešti dorazil, setkal s českými a maďarskými podnikateli. Při této příležitosti se označil za lobbistu za jakoukoli českou firmu, která chce proniknout do zahraničí. Hlavu státu na návštěvu Maďarska doprovodily tři desítky zástupců českých firem, především z oblasti energetiky či strojírenství.

Zeman po loňských prezidentských volbách řekl, že by chtěl během svého druhého mandátu navštívit všechny sousední státy a „čestného souseda“ Maďarsko. V Bratislavě, Varšavě a Berlíně byl již loni, do Vídně zavítal letos v dubnu. Návštěva Budapešti, kam přiletěl v úterý odpoledne, tak byla poslední na tomto seznamu.