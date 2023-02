Obětí zemětřesení je přes 45 tisíc, s umírající nadějí doutná hněv

Turecké úřady zvýšily bilanci zemětřesení, které zasáhlo jih země a sousední Sýrii minulé pondělí, na 39 672 mrtvých. Ze Sýrie je hlášeno na 5800 úmrtí. I více než deset dní po silných otřesech ze 6. února záchranáři nalézají živé lidi pod troskami budov.

Počet obětí v Turecku od čtvrtečního rána stoupl o další téměř tři a půl tisíce, zatímco syrská čísla se v posledních dnech příliš nemění. Šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martin Griffiths o víkendu uvedl, že počet mrtvých pravděpodobně přesáhne 50 000.

Podle tureckých médií pod troskami i deset dní po prvním silném otřesu o síle 7,8 Richterovy stupnice zůstávali přeživší. Ministr zdravotnictví Fahrettin Koca oznámil, že po 261 hodinách od zemětřesení se podařilo vytáhnout živé dva muže z trosek nemocnice ve městě Antakya. Z jiné budovy ve stejném městě se podařilo zachránit 260 hodin od otřesu dvanáctiletého chlapce.

Šance na záchranu jsou nižší v provincii Kahramanmaraş, kde v noci panují velmi nízké teploty, píše agentura AFP.

Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu televizi CNN Türk řekl, že se v zemi v důsledku zemětřesení zřítilo nebo bylo vážně poškozeno přibližně 82 000 budov.

Televize TRT ve čtvrtek informovala, že po 248 hodinách od zemětřesení vyprostili záchranáři v této provincii 17letou dívku. Večer z téhož regionu přišla informace o záchraně dvaačtyřicetileté ženy, která strávila pod troskami podle agentury Anadolu 257 hodin.

Takovéto případy jsou však čím dál vzácnější a s umírající nadějí prý „doutná hněv“. Zemětřesení připravilo ve dvou zemích o střechu nad hlavou miliony lidí, z nichž mnozí teď přespávají ve stanech, mešitách, školách nebo v autech.

Do zasažených regionů proudí mezinárodní pomoc, kterou se OSN snaží dál vystupňovat. Nejdříve vyhlásila sbírku s cílovou částkou 400 milionů dolarů (téměř devět miliard Kč) na pomoc lidem v Sýrii, ve čtvrtek pak zveřejnila výzvu k poskytnutí miliardy dolarů Turecku.

V Turecku mezitím ukončují operace zahraniční záchranářské týmy, které do země minulý týden zamířily. Čeští záchranáři se dnes vrací do vlasti poté, co ze sutin vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi.