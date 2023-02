V Turecku stále nalézají živé. Ženy a děti strávily v sutinách 228 hodin

Předtím se záchranářům podařilo v turecké provincii Kahramanmaraş vytáhnout ze sutin živou dvaačtyřicetiletou ženu. Stalo se tak 222 hodin po zemětřesení, uvedla agentura Reuters.

Podobně v úterý pozdě večer se záchranářům podařilo vytáhnout ze sutin sedmasedmdesátiletou ženu, která strávila pod troskami 212 hodin. V úterý se podařilo zachránit celkem deset lidí.

Počet obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii v úterý vystoupal na nejméně 40 000. V úterý večer turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že v jeho zemi zahynulo kvůli zemětřesení přes 35 400 lidí.

V Sýrii, kde otřesy zasáhly oblasti kontrolované vládou v Damašku i povstalci, agentura Reuters uvádí na základě informací od vlády a OSN 5 800 obětí. Rozsáhlé jsou v obou zemích i škody na majetku.

Češi vyprostili přes 60 mrtvých

Český tým nadále pracuje ve městě Adiyaman ve dvou přidělených sektorech. Těžká technika podle mluvčího hasičů Jakuba Kozáka pomohla se sundáním jednotlivých panelů, a tak se záchranáři dostávají do nižších pater.

„Evidujeme za dobu nasazení už 66 vyproštěných mrtvých lidí, spolu s námi je v Adiyamanu nasazeno dalších devět záchranných týmů,“ uvedl Kozák. Počet zachráněných se podle něj nezměnil. Už dříve vyprostili dva přeživší a asistovali kolegům z jiného týmu při záchraně ženy.

Kozák uvedl, že v Adiyamanu jsou některé cesty stále uzavřené a slouží pouze pro záchranné práce nebo odvoz sutin. Elektřina a voda nadále není dostupná. Pro zajištění bezpečnosti byla ve městě nasazena armáda a policie. „V oblasti bylo zaznamenáno určité napětí.

Týmům se doporučuje, aby při provádění průzkumu nebo při práci na sutinách měli rovněž k dispozici tlumočníky či průvodce. Český tým se s žádným problémem přímo nesetkal,“ doplnil mluvčí. Někteří zahraniční záchranáři se z Turecka předčasně stáhli kvůli zhoršení bezpečnostní situace.

Záchranáři se do ČR vrátí v pátek odpoledne, měli by přiletět v 15:40 na pražské letiště. Letoun pak bude pokračovat do Ostravy, kde se přistání plánuje na 19:35.