Káhira Zemřel bývalý egyptský prezident Husní Mubarak. Bylo mu 91 let a v čele země stál jako její čtvrtý prezident 30 let, do revolučního roku 2011. O jeho úmrtí v úterý informovala egyptská státní televize. Mubarak se podle ní nedávno podrobil chirurgickému zákroku.

Bývalý vládce strávil většinu z posledních let ve vojenské nemocnici v Káhiře. Za svůj život přestál nejméně šest pokusů o atentát, z úřadu ho nakonec donutily odejít miliony Egypťanů během takzvaného arabského jara. Inspirováni změnami v nedalekém Tunisku požadovali převážně mladí lidé v ulicích Káhiry a dalších měst demokratizaci země. Po masových protestech se k němu zády obrátila i armáda, která následně v Egyptě převzala moc.

Egyptský exprezident Mubarak a synové dostali tříletý trest za korupci Mubarak byl obviněn z vraždy stovek demonstrantů, zneužití moci, plýtvání veřejnými prostředky a z nezákonného obohacování a v červnu 2012 odsouzen k doživotnímu vězení za podíl na smrti demonstrantů. Soud ho nakonec před třemi lety zprostil většiny obvinění a propustil. Politik se narodil 4. května 1928. V Egyptě a později v Sovětském svazu získal vojenské vzdělání a na začátku 70. let se stal vrchním velitelem egyptského letectva, za které bojoval například v jompkipurské válce proti Izraeli. Mezi lety 1975 až 1981 působil jako viceprezident svého předchůdce Anvara Sadata, po jeho zavraždění stanul v čele severoafrické země.