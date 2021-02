Zemřel německý miliardář Heinz Hermann Thiele. Muž, který ohrožoval Lufthansu

Krátce před svými 80. narozeninami zemřel průmyslník a osmý nejbohatší člověk v Německu Heinz Hermann Thiele. Loni na něm závisela záchrana Lufthansy.

Thiele, jehož život neočekávaně vyhasl v úterý v rodinném kruhu v Mnichově, měl pověst neúnavného člověka s vysokými nároky na sebe i své zaměstnance. Více než 35 let se až do své smrti věnoval světovému výrobci automobilových brzd Knorr- Bremse, v němž držel bezmála 60procentní podíl.

Podnik kdysi zachránil před krachem a z pozice malé firmy jej dovedl až do rozměru světoznámého koncernu se skoro 30 tisíci zaměstnanci a ročním obratem kolem sedmo miliard eur (182 miliard korun).

Továrny v Česku

Zhruba polovina akcií mu patřila také ve společnosti Vossloh, vyrábějící upevňovací, signalizační a další systémy pro kolejová vozidla. Vossloh i Knorr-Bremse mají několik výrobních závodů i v Česku. Americký časopis Forbes vyčíslil Thieleho jmění na 18,2 miliardy dolarů (asi 389 miliardy korun). To pro něj znamená osmé místo mezi nejbohatšími Němci.

Thieleho jméno bylo v poslední době skloňováno hlavně ve spojitosti s aerolinkami Lufthansa. Ty se loni kvůli covidu a zmrazení letů dostaly na pokraj bankrotu a ve vzduchu visela nutnost pomoci ze strany státu. Thiele prakticky pár dní před klíčovou valnou hromadou firmy skoupil akcie a stal se s více než 15 procenty největším akcionářem.



To mu vzhledem k velmi roztříštěné akcionářské struktuře dalo do ruky faktické právo veta. A to dával vládě, která chystala plán záchrany firmy zaměstnávající mnoho desítek tisíc lidí, pořádně najevo. Nelíbilo se mu hlavně, že by se spolkový stát měl za svou pomoc v řádu devíti miliard eur stát vlastníkem 20procentního podílu. Vše ale nakonec dopadlo dobře a záchranný plán se uskutečnil.



Ve firmě začínal jako právník

Heinz Hermann Thiele se narodil 2. dubna 1941 v Mohuči. Tam se jeho rodiče přesunuli z východní části Německa během druhé světové války a jejich majetek v Berlíně byl zničen. Otec, který během války padl do zajetí, po roce 1945 obnovil činnost své právnické a notářské kanceláře. Heinz Hermann v 60. letech úspěšně dokončil studia práv na Univerzitě Ludwiga Maximiliana v Mnichově.

Ve společnosti Knorr-Bremse, v níž byl až do své smrti spoluvlastníkem a po odchodu z výkonných funkcí v roce 2016 místopředsedou dozorčí rady, začínal v roce 1969 jako právník zodpovědný za patenty. V roce 1985 se dostal do jejího vedení a posléze odkoupil akcie firmy od vnuka jejího zakladatele a zachránil ji od bankrotu. Stal se jediným vlastníkem a vizionářem. V roce 2018 byla firma velmi úspěšně uvedena na Frankfurtskou burzu.