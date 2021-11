Ženy vpřed. Německo sestavuje vládu, ve které má být stejně ministrů i ministryň

Jisté je, že v nové koalici sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních Svobodných demokratů (FDP) zasednou jejich klíčové osobnosti: volební lídr Olaf Scholz za SPD, spolupředseda Zelených Robert Habeck, stejně tak i šéf liberálů Christian Lindner. Rovněž dané je, že muži a ženy budou mít rovnoměrné zastoupení. Jednak to hned po svém vítězství prohlásil pravděpodobný příští spolkový kancléř Olaf Scholz. Zásadu ovšem dlouhodobě prosazují i nejrůznější skupiny uvnitř SPD. Podle nich by také měla budoucí vláda odrážet „celou širokou škálu společnosti“.



„Momentálně jsou budoucí ministři vytipováváni podle odbornosti, zkušeností z vlády, komu je třeba dát funkci a zda jde o ženy,“ citoval deník Die Welt jednoho z členů vedení SPD. Z nejrůznějších náznaků také vyplývá, že ženy by mohly tentokrát obsadit i prestižní a vlivná ministerstva, jež byla řadu let považována za tradiční mužské domény. Například v souvislosti s vedením ministerstva vnitra se stále častěji skloňuje jméno současné ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtové, která navíc patří k politikům SPD, kteří jsou respektováni i u jiných stran.

V příští vládě by se mohla také objevit i regionální politička Klara Geywitzová, která se kdysi ucházela spolu se Scholzem neúspěšně o vedení SPD. Budoucí kancléř by se tak mohl snažit svou někdejší kolegyni vrátit zpět do první řady. V její prospěch by hrála i skutečnost, že pochází z východního Německa.

Na rovném postavení obou pohlaví si zakládají nejenom sociální demokraté, ale možná ještě víc i další potenciální vládní strana, Zelení. S pevným místem v kabinetu může počítat jejich neúspěšná kandidátka na spolkovou kancléřku Annalena Baerbocková. V souvislosti s ní se nejčastěji spekuluje, že by mohla obsadit ministerstvo zahraničních věcí. Byla by první ženou v čele německé diplomacie.

I další klíčové političky strany, jako například Katrin Göringová-Eckardtová či Steffi Lemkeová, si údajně mohou dělat naděje na místo ve vládě. U Zelených navíc mohou hrát důležitou roli i další kritéria, jako třeba migrační původ. Například v souvislosti s obsazením ministerstva dopravy je velmi často skloňováno jméno vlivného poslance s tureckými kořeny Cema Özdemira. U Zelených zároveň také platí, že v jejich budoucím vládním týmu budou muset mít rovné zastoupení zástupci levicového i umírněného křídla. To může vést k situacím, že na jedno křeslo může být víc uchazečů, každý z nich ale s jiným politickým nebo ideologickým pozadím.

Časový scénář pro vznik budoucí německé vlády je následující: Do konce týdne chtějí mít strany takzvané semaforové koalice jasno o programu a rozdělení křesel. Samotná volba nového spolkového kancléře, jež by měla v Německu završit politickou změnu, kterou odstartovaly volby z konce září, by měla proběhnout v týdnu od 6. prosince.