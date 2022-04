„Žluté vesty se mohou vrátit.“ Macron si proti sobě podle ekonoma Laurenta popudil krajní levici i pravici

Lidovky.cz: Změnila válka na Ukrajině nějak francouzskou ekonomiku. Jsou například vyšší ceny pohonných hmot?

Setkáváme se v současnosti s inflačním růstem po celém světě. Trvá to již nejméně rok a v posledních šesti měsících intenzivně, nesouvisí to ale přímo s válkou na Ukrajině. Souvisí to s tím, jak ekonomika chytla druhý dech poté, co byly ukončeny koronavirové lockdowny. A svůj podíl na tom měl i nárůst cen primárních surovin, mezi kterými byly i pohonné hmoty či zemědělské produkty. Tyto procesy ale vidíme úplně stejně i ve Spojených státech, ve Velké Británii či Německu.