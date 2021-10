Ztrátové aerolinky Alitalia definitivně končí. Jejich nástupkyní bude státní firma ITA

I to patří k příběhu dnes již bývalé letecké společnosti Alitalia, kdysi chlouby Itálie. V posledních 15 letech připomínala potápějící se loď, kterou se vždy nějakým zázrakem podařilo zachránit – aby voda začala záhy zatékat dovnitř z nějaké jiné díry.



Nyní je dobojováno, Alitalia včera definitivně ukončila svou činnost. Posledního letadlo s kódem AZ 1586, směřující z Cagliari na římské letiště Fiumicino, mělo přistát večer krátce po jedenácté hodině.

Pro zemi na Apeninském poloostrově to sice neznamená konec konceptu národního dopravce, nicméně nástupník Alitalie, firma Italia Trasporto Aereo (ITA) musí pod tlakem Evropské komise dohlížející na férovost hospodářské soutěže v EU splnit přísné podmínky. Mezi nimi je převzetí jen části z přibližně 11 tisíc bývalých zaměstnanců Alitalie a vzdání se značné části tzv. slotů (určených časů, kdy letadla dané společnosti mohou startovat a přistávat) na klíčových italských letištích.

Pod křídly státu

Většinovým vlastníkem firmy ITA je italský stát. Původní představy o prvotní finanční injekci pro ITA ze státní kasy ve výši tří miliard eur (asi 77 miliard korun) v Bruselu narazil a nová firma se musí spokojit se sumou 1,35 miliardy eur (asi 35 miliard korun) rozloženou do tří let. Pak teprve bude možné s Evropskou komisí jednat o případném nalití dalších peněz.

Alitalia byla sice firmou s úctyhodnou tradicí – založena byla již v roce 1946 a dlouhá léta jejích služeb využíval mj. papežové katolické církve – nicméně do propadliště dějin odchází s puncem černé díry na peníze. Veškeré finanční injekce od italské vlády v posledních deseti letech přišly vniveč stejně jako finance strategických partnerů – tím největším byly blízkovýchodní aerolinky Etihad.

A to ještě není konec: zkrachovalá firma má aktuálně závazky ve výši 900 milionů eur (asi 23 miliard korun), z nichž se prodejem majetku Alitalie bude moci splatit jen malá část.

Příležitost pro konkurenci

Byť se v případě Alitalie jedná o řízený zánik, přesto přináší do italského leteckého byznysu výrazné změny. Souvisí to zejména s uvedenou podmínkou předání pouze části slotů nástupnické společnosti ITA. Ty zbylé si rozebraly konkurenční aerolinky, především nízkonákladoví dopravci Ryanair a Wizz Air. Došlo tak k podobnému procesu jako v případě (neřízeného a nečekaného) zániku maďarského státního dopravce Malév v roce 2012.

Hlavním domovským letištěm firmy ITA bude letiště Řím-Fiumicino, které před začátkem koronavirové epidemie ročně odbavovalo přes 40 milionů cestujících ročně. Nástup nízkonákladovek v Římě (a také na letišti Milán-Malpensa) bude pro nového dopravce znamenat nepříjemnou konkurenci jak na mezinárodních tak na vnitrostátních linkách. Zda se vyplní temné předpovědi některých italských médií o „firmě, která ještě nevznikla, ale již nyní je mrtvá“, napoví příští měsíce.

Pro cestující z Česka bude podstatné, do jakých leteckých aliancí ITA případně vstoupí a se kterými leteckými firmami se dohodne na tzv. sdíleném kódu. Taková ujednání by opět umožnila kombinovat lety s přestupem na jedné letence s garantovaným přestupem, například z Prahy přes Řím na menší italská letiště, jak to bylo v dobách, kdy Alitalia normálně fungovala.