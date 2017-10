‚Takhle to v naší branži funguje.‘ Proti Weinsteinovi se ozvalo již více než 30 žen

LOS ANGELES / PRAHA Další řada hereček přiznala, že je Harvey Weinstein sexuálně obtěžoval. Je jich už dohromady více než 30. Mezi nimi i oceňované hollywoodské hvězdy. Herečka Rose McGowanová navíc obvinila jednoho z čelních představitelů společnosti Amazon, že o věci věděl a Weinsteina kryl. Obviněný dostal okamžitou výpověď.

Pětašedesátiletý Harvey Weinstein je přední hollywoodský producent. Spolu se svým bratrem­ Robertem založil filmové společnosti Miramax a­Weinstein Company. Produkoval řadu úspěšných filmů a za snímek Zamilovaný Shakespeare (1998) získal Oscara. Na veřejnosti se vždy choval jako filantrop, gentleman a zastánce ženských práv. Situace se změnila, když minulý čtvrtek deník The New York Times zveřejnil článek o­ sérii ­sexuálních obtěžování z Weinsteinovy strany. Deník odhalil osm případů, ale od jejich zveřejnění hlásí stále více žen, že s Weinsteinem mají špatné zkušenosti. Proti producentovi tak vystoupilo zatím dohromady 34 poškozených (hlavně hereček a modelek, údaje k pátku 13.10.) a objevilo se i několik anonymních udání, včetně dvou asistentek, které si přály zůstat v anonymitě.

„Otevřela jsem dveře do pokoje. On tak jen tak stál a masturboval,“ vzpomíná na setkání s Weinsteinem britská herečka Sophie Dixová (Druhý nejlepší, Škola svádění). „Byl to nejhorší zážitek mého života,“ dodala v rozhovoru pro deník The Guardian. Dixová je jen jedna z dalšího zástupu hereček, které si s Weinsteinem prožily svoje noční můry.

„Byla jsem ještě dítě čerstvě obsazené do role, nemohla jsem se ani hnout,“ vzpomíná oscarová herečka Gwyneth Paltrowová na zážitek s producentem. Paltrowové bylo v té době sotva 22 a Weinstein po ní požadoval masáže. Odmítla, ale bála se to komukoliv říct ze strachu o kariéru.

„Mám špatné zkušenosti s Weinsteinem. Jeho chování bylo nepřípustné,“ vzpomíná Angelina Jolie. „Nutil mě líbat se s jinou ženou. Chtěl se na to dívat,“ líčí svou zkušenost s producentem modelka a herečka Cara Delevigneová, která v současné době natáčí v Praze seriál Carnival Row.

„Přišla jsem do jeho pokoje, on byl v županu. Řekl, že pro mě má tři role, ale dostanu je pod jednou podmínkou - půjdu s ním do švédské trojky. Smála jsem se, myslela jsem, že to řekl jako vtip,“ vzpomíná herečka a kostymérka Dawn Dunningová. To Weinsteina rozčílilo. „Nikdy to v téhle branži nikam nedotáhneš. Takhle to totiž v naší branži funguje,“ odpověděl ji údajně Weinstein.



Na špalek padla další hlava

„Řekla jsem vedoucímu vašeho studia, že mě Harvey Weinstein znásilňoval. Říkala jsem mu to znovu a znovu. Odpověděl mi, že na to nemám jediný důkaz. Já jsem ten důkaz, řekla jsem mu,“ napsala herečka Rose Gowanová (Machette, Černá Dahlia) na svůj Twitter. Příspěvek adresovala přímo Jeffu Bezosovi, generálnímu řediteli společnosti Amazon. „Přestaňte krýt a finančně podporovat sexuální násilníky,“ dodává. Vedoucím studia myslela Roye Price, vedoucího Amazon Studios, podsekce společnosti Amazon. Amazon dlouhodobě spolupracuje na filmových projektech s firmou Weinstein Company. Ačkoliv tu Harvey Weinstein spoluzaložil a firma nese jeho jméno, ředitelská rada společnosti ho ve středu vyhodila.

1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12. října 2017

Ani Price ale podle všeho neměl čistý štít. Ten samý den ho obvinila producentka Isa Hackettová (Muž z Vysokého zámku) z toho, že ji v červenci 2015 sexuálně obtěžoval. „Zamiluješ si mého čů*áka,“ měl Hackettové opakovat Price. Ta ho vytrvale odmítala.

Odpověď Amazonu přišla rychle. Roy Price dostal okamžitý vyhazov. „Přehodnocujeme naše stanovisko ke spolupráci s Weinstein Company,“ uvádí se dále ve vyjádření společnosti Amazon.