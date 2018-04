Teplotní rekordy padly na třetině stanic, v Karviné naměřili 25,9 stupně Celsia

PRAHA Na 46 ze 147 stanic měřících alespoň 30 let v pondělí padly teplotní rekordy pro 9. duben. Devět míst zaznamenalo 25 stupňů Celsia nebo více. Vůbec nejtepleji bylo v Karviné, kde se teplota vyšplhala na 25,9 stupně Celsia. Pro tamní stanici to ale nový rekord nebyl. Na svém webu to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Teploty v pondělí v průměru stoupaly na 20 až 24 stupňů Celsia. „Nejvyšší hodnoty byly regionálně dosahovány v Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji a ve Východočeském kraji,“ uvedl meteorolog Josef Hanzlík. Vedle Karviné bylo více než 25 stupňů Celsia také ve Slezské Ostravě, Bohumíně - Záblatí, Dyjákovicích, Bělotíně, Ropicích, Poděbradech, Ostravě - Porubě a rovných 25 stupňů naměřili v Lednici. Pro žádné z těchto míst to ale nebyl teplotní rekord pro 9. duben.



Nejvyšší nový rekord má stanice v Českých Budějovicích - Rožnově, kde bylo 24,8 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 1901 byl překonán o půl stupně. Nová maxima mají také například v Opavě, Kroměříži, Táboře, Čáslavi, Holešově nebo Praze - Libuši.

Podle meteorologů by měl být tento týden neobvykle teplý s průměrnou teplotou až 18 stupňů Celsia. Ochlazení má přijít ve druhé půlce dubna.