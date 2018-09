Teroristická ‚přípravka‘ v USA osvobozena. Obvinění bylo zamítnuto kvůli chybě žalobce

Amalia/Praha Soud ve středu stáhnul obvinění proti pěti obžalovaným z Nového Mexika, které před třemi týdny americká policie obvinila ze zneužívání. Pětice osob držela na samotě v improvizovaném obydlí jedenáct dětí a trénovala je k páchání střeleckých útoků ve školách, nyní jsou kvůli chybě žalobce zproštěni obvinění.

Obvinění Lucase Allena Mortona, Hujrah Wahhajové a Subhannah A. Wahhajové bylo zamítnuto poté, co okresní žalobce Donald Gallegos nebyl schopný naplánovat slyšení v zákonné lhůtě deseti pracovních dnů, ve kterém by žalobce díky důkazům mohl obžalovaným vinu dokázat a zatknout je.

„Z nějakého důvodu stát datum předběžného slyšení neobdržel,“ řekl pro The Washington Post veřejný obhájce Lucase Mortona Aleksander Kostich. “Je to naprosto bizarní,“ dodal. Dále uvedl, že Gallegos nevydal žádné veřejné prohlášení, ve kterém by vysvětlil důvod, proč se slyšení nekonalo v zákonné lhůtě, která začala dnem zahájení obžaloby, tedy 8. srpna.

Siraj Ibn Wahhaj a Jany Leveilleová u soudu.

Soudce Emilio Chavez poté uvedl, že neměl jinou možnost, než obviněné propustit, zákonná lhůta vypršela 22. srpna. „Soudce s tím nic dělat nemohl, měl svázané ruce. Pravidla jsou jasně daná,“ řekl Kostich. Další soudce později nařídil zrušení obvinění i ostatním dvěma obžalovaným Siraji Ibn Wahhajovi a Janye N. Leveillové. Oba však byli následně okamžitě obviněni z daleko závažnějšího trestného činu, a to ze zneužívání a následného usmrcení dítěte - Wahhajova tříletého syna, jehož ostatky policie našla ukryté v areálu obydlí. Wahhaj a Leveillová nadále zůstávají ve vazbě.

Všechny zneužívané děti jsou nyní v pěstounské péči. Mluvčí novomexického Úřadu pro péči o děti a mládež Henry Varela uvedl, že pět dětí Lucase Mortona, Subhannah Wahhajové a Hujrah Wahhajové zůstane v pěstounské péči, do té doby, dokud se nezlepší jejich zdravotní a psychický stav.

Vyšetřovatelé na celý případ narazili při pátrání po Siraji Ibn Wahhajovi, kterého hledali, protože údajně unesl svého tříletého syna, jehož ostatky policie našla v improvizovaném venkovském obydlí v Amalii v Novém Mexiku na jihu USA. Wahhaj společně s dalšími čtyřmi lidmi vedl tréninkový tábor ve špinavém areálu, kde děti trénoval, aby uměli používat útočné pušky v přípravě na budoucí útoky ve školách. Místo, kde se ukrývali, patřilo čtyřicetiletému Lucasi Allenu Mortenovi. Děti byly podvyživené a ve velice zanedbaném stavu. Podle policie jim bylo od jednoho roku do patnácti let.