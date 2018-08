Test americké rakety se nepovedl, špičková zbraň skončila v oceánu

VANDENBERG Test americké mezikontinentální střely skončil nezdarem. Americké letectvo muselo jednu ze svých špičkových zbraní neplánovaně zneškodnit. Příčiny poruchy teď zjišťuje analytický tým.

Americké letectvo v úterý 31. července spustilo standardní test, který sám o sobě není ničím neobvyklý. Velká raketa typu Minuteman III byla vyslána z kalifornské základny Vandenberg v Kalifornii do vybraného prostoru uprostřed Tichého oceánu. Do cíle ale nedoletěla, v průběhu testu musela být zničena. Systém Minutmen III paří do kategorie ICBM. Jedná se o rakety, které mají dlouhý dolet a měly by být schopné nést hlavici napříč kontinenty.



Při testovacím letu došlo k takzvané anomálii. „Je to neočekávaná událost v průběhu testu. Protože anomálie mohou vzniknout z mnoha různých příčin, které se týkají samotné provozní platformy, nebo vybavení, potřebujeme provést detailní analýzu, abychom určili příčinu nehody,“ uvedlo vedení amerických vzdušných sil v tiskovém prohlášení.

Raketa se zřejmě během testu odchýlila od předem stanovené dráhy, a proto byla zničena. Důstojník Dylan Caudill z oddělení MFCO, které se dohledem nad testy zabývá, přiblížil proces likvidace pro server popularmechanics.com: „Při zničení rakety nevznikne exploze. Ze základny se naruší povrch rakety, tak aby z ní uteklo veškeré palivo.“ Raketa bez paliva se potom bezpečně snese do moře. Tento systém je nezbytnou bezpečnostní pojistkou při provádění podobných testů, jeho využití ale není obvyklé.

Rakety typu Minutmen III používají americké ozbrojené složky od 70. let dvacátého století. Jedná se aktuálně o jediný druh mezikontinentálních raket odpalovaných ze země, které má ve svém arzenálu. Rakety jsou speciálně navrženy k tomu, aby byly schopny nést až tři jaderné bomby. Součástí jejich vybavení jsou také tzv. klamné hlavice, které mají za úkol zmást nepřátelskou protivzdušnou obranu.