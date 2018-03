Tisíce ušetřených dovolených. Úřady budou od léta vydávat pasy do 24 hodin

PRAHA Půjde o novinku, která ušetří mnohým zkaženou dovolenou a možná i rodinný rozpočet. Na druhou stranu vyřizování cestovních pasů do 24 hodin od podání žádosti přinese od 1. července tohoto roku více práce úředníkům.

Prošlý cestovní pas může zkazit dovolenou ještě před jejím začátkem. Kdo ale na poslední chvíli zjistí, že nemá doklad na letní cesty, má ještě šanci na záchranu. Tedy od 1. července 2018. To samé bude platit i pro občanské průkazy. Umožní to novela zákona o cestovních dokladech a novelu zákona o občanských zákonech.

Za expresní vydání si připlatíte

Za možnost poslední záchrany před dovolenou si ovšem budou muset občané připlatit. Za expresně vydaný cestovní pas budou úřady inkasovat 6000 korun, za děti do 15 let by rodiče platili za pas „na počkání“ 2000 korun.

Pokud vyřízení tolik nespěchá, a do odjezdu zbývá více času, občané zaplatí méně. Za cestovní doklad vydaný ve zkrácené lhůtě do pěti dnů budou poplatky činit 3000 korun a 1000 korun pro děti. Zatímco vyřízení cestovního dokladu v běžné, třicetidenní, lhůtě přijde na 600 korun.

„Občan může žádost o vydání cestovního pasu v těchto zkrácených lhůtách podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 či u ministerstva vnitra,“ vysvětlila mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin bude občan moci pouze u ministerstva vnitra, zatímco ten vydaný do pěti pracovních dnů může převzít u ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti úřadu, či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

„Jeho výše reguluje do určité míry počet žádostí o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Čím by byl nižší správní poplatek, tím více žádostí by se podávalo a výrobce dokladů by z kapacitních důvodů nebyl schopen, zvláště v době před letní turistickou sezónou, vyrobit požadované množství cestovních pasů ve zkrácené lhůtě,“ vysvětlila Pěknicová již dříve pro server Euro.cz.

Co potěší stovky až tisíce cestovatelů bez platného pasu, ovšem děsí některé úřady. To dokazuje i vyjádření úřadu městské části Praha 5, která bývá žádostmi občanů přehlcen. V roce 2016 totiž byla zrušena místní příslušnost pro podání žádosti o cestovní pas, což v praxi znamená, že si lidé mohou vyřizovat svoje cestovní doklady na úřadě, který jim svojí polohou nejvíce vyhovuje.

Tisíce žádostí

Za rok 2017 úředníci Prahy 5 vyřizovali 50 tisíc žádostí. „Najednou si začali u nás na radnici na Andělu pořizovat pasy obyvatelé z celé Prahy – auto nechali v sousedním obchodním centru, zašli si nakoupit, na jídlo a přitom vyřídili pas,“ vysvětluje pro server Lidovky.cz tiskový mluvčí městské části Jakub Večerka.

Novinka je podle něj „další ranou“ pro městskou část. Už kvůli předchozímu náporu radnice počítá s navýšením počtu kabin pro vyřízení žádostí.