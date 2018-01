Tisk: První debata patřila spíš Zemanovi, Drahoš se ale nedal

PRAHA Miloš Zeman se v první prezidentské debatě, kterou v úterý hostila TV Prima, projevil jako zkušeným diskutér a tvrdý bonmotista, vedle toho jeho konkurent Jiří Drahoš sice chvílemi působil nervózně, přesto se snažil útoky současné hlavy státu odrážet a nějaké i rozdával. Několik šancí smečovat Zemanovi ale nevyužil, i když si o to jeho argumenty říkaly, shodli se komentátoři českých deníků a webů. Podle nich se na výsledku duelu ale podepsal i jeho formát a zvolená témata, která nebyla kontroverzní a nahrávala Zemanovi.

Komentátor serveru iHNED.cz přirovnal úterní debatu k něčemu mezi koridou a superstar, kdy obecenstvo bučelo, skandovalo a řvalo. „Pokud bychom chtěli vybírat prezidenta jen na základě této frašky vydávající se za seriózní debatu, dostali bychom se někam na úroveň mentální protoplazmy,“ napsal komentátor, podle kterého se nedá říct, kdo byl vítězem duelu. Zeman podle něj ale vyšel z duelu jako zkušený diskutér, což v jeho pojetí zahrnuje i ochotu k jakékoli demagogii, v čemž na něj Drahoš nemá. Od začátku debaty tak byl Zeman v ofenzívě a Drahoš se jen bránil, doplnil komentátor.



„Zemanovi nahrávala i zvolená témata: Zákaz kouření v restauracích, držení zbraní, mazání nenávistných příspěvků na sociálních sítích, migrace - všechno to byly záležitosti, skrze které může Zeman oslovovat a mobilizovat své voliče ve stylu ‚proti elitám‘, ‚proti EU‘,“ uvedl komentátor iHNED.cz.

Komentátor webu Info.cz v této souvislosti připomenul, že moderátor se úzkostlivě snažil, aby nemusel pokládat dotazy, které by mohly být považovány za kontroverzní. Debatu navíc často přerušoval svými vstupy, a na pořádné odpovědi soupeřů tak nebyl prostor. Drahoš se podle něj ale nechal Zemanem několikrát „zatlačit do kouta“ a nevyužil několika příležitosti mu oponovat nebo mu vytknout výběr spolupracovníků. Místo toho argumentoval Zemanovými citáty z minulosti, které ovšem prezident zahrál do autu.

Má být hlava státu přeborníkem v zápasech v bahně?

„Ani Zeman ovšem neměl nejlepší den. Působil unaveně. Několikrát se přeřeknul a dával na odiv dominanci nad svým soupeřem. Jeho podporovatelé se navíc chovali vulgárně a uráželi nejen Drahoše, ale i jeho manželku,“ dodal komentátor Info.cz.

Komentátor MF DNES soudí, že Zeman duel vyhrál, i když ne tak přesvědčivě, jak se čekalo a jak by si sám přál. „Politická nezkušenost (Drahoše) vyplouvala na povrch vždy, když nedokázal smečovat v okamžicích, kdy si Zemanovy argumenty o smeč přímo říkaly. Nicméně v základních - předem avizovaných - tématech dokázal argumentovat celkem racionálně, věcně a slušně,“ napsal komentátor, podle kterého byly Zemanovy výpady vůči Drahošovi navíc tvrdé. Samotný duel charakterizoval jako zvláštní a víc než bitvu argumentů o nejvyšší post v zemi podle něj připomínal spíš pořady typu Kotle Michaely Jílkové.

„V disciplíně ‚nenechat se ukřičet‘ je zručnější Miloš Zeman. Zakřiknutý Jiří Drahoš včerejší debatou k sobě příznivce nepřilákal. Ale má být hlava státu přeborníkem v zápasech v bahně?“ ptá se komentátor Lidových novin a dodal, že o výsledku v posledku ale vždy rozhoduje divák, a to především na základě sympatií.