‚To si ten trestně stíhaný estébák dovolil hodně.‘ Kalousek na Babiše podá žalobu

PRAHA Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek nakonec podá na předsedu vlády Andreje Babiše žalobu kvůli jeho výrokům před hlasováním o důvěře vládě v noci ze středy na čtvrtek, kdy ho předseda hnutí ANO mimo jiné nazval „ožralou“ a „zlodějem“. Babiš se ve čtvrtek odmítl omluvit a proto chce Kalousek spor řešit soudně.

„Celou záležitost předám velmi brzy svému právnímu zástupci, sněmovnu tím zatěžovat nechci. Tohle mu nesmí jen tak projít,“ řekl Kalousek pro Lidovky.cz. „Je to poprvé, co si někdo v historii na půdě sněmovny dovolil někoho křivě obvinit ze smrti lidí. To si ten trestně stíhaný estébák dovolil hodně,“ dodal.



Babiš se totiž ve čtvrtek odmítl omluvit za své výroky před hlasováním o důvěře vládě. „Pan Kalousek mne uráží permanentně, stačí se podívat na jeho Twitter, jak sprostě mne uráží. Urážel i moji rodinu, a jsou momenty, kdy si to zkrátka nenechám líbit,“ uvedl. Dodal, že existují nahrávky, na kterých Kalousek není schopen mluvit, protože má v sobě dvě nebo tři promile. „Pro mne vždycky to byl symbol korupce,“ řekl Babiš.

Kontroverzní výrok o kauze s padáky Kalouskovi vadí nejvíc

„Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,“ prohlásil mimo jiné Babiš poté, co ho předseda poslaneckého klubu TOP 09 obvinil, že křivě přísahal na své děti v kauze Čapí hnízdo. Kalousek poté vyzval Babiše k omluvě s tím, že se ještě během jeho projevu podrobil zkoušce na přítomnost alkoholu v krvi, která byla negativní.



Kontroverzní výrok zazněl z Babišových úst o zakázce na padáky, kterou Kalousek podepsal ještě jako náměstek ministra obrany, kterým byl v letech 1993 až 1998. „On rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi přes padáky,“ hřímal Babiš v reakci na další obvinění z členství v STB.



Kalousek předtím premiérovi taky řekl, že „kňourá a fňuká“ a řekl mu, že chlap mluví i s lidmi, kteří mají jiný názor. „Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor,“ zdůraznil Kalousek. Babiš pak prohlásil, že šel za lidmi, kteří před budovou sněmovny demonstrovali, ven a chtěl jim ukázat článek, ve kterém se píše o spolupráci, kterou údajně chtěl v roce 2006 Kalousek ještě jako předseda lidovců navázat s komunisty.