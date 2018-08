Transgender aktivistka a dvě znásilnění na Klinice? Podle policie se nic nestalo

CELÉ ZNĚNÍ DOPISU OD TRANSGENDER AKTIVISTKY „Období, kdy se uvedené činy měly stát, pro mě bylo obdobím počínajících silných psychických problémů, tj. postupně sílících úzkostných a depresivních stavů, jež jsem ale tehdy neřešila skrze psycho- či farmakoterapii, nýbrž skrze zvýšenou konzumaci alkoholu, spojenou se zvýšenou a nezvladatelnou pracovní aktivitou. Tento neudržitelný styl života se na mně přirozeně začal projevovat, včetně zhoršení mých psychických problémů, jež jsem mohla – nikoli záměrně – přenášet i na ostatní lidi v mé blízkosti.

Ona „výhrůžka sebevraždou“, jak se v dopise uvádí, ovšem výhrůžkou nebyla – nebýt pomoci rodičů a blízkých, sebevraždu bych nedávno pravděpodobně opravdu úspěšně realizovala. V současnosti podstupuji farmakoterapii a nastupuji též na psychoterapii, abych v budoucnu znovu zvládla žít běžný život a naplňovat ideje, které jsem, jak dopis zmiňuje, hlásala a zastávala. Z chvil, kdy se popisované situace měly odehrát, si vzhledem k silné intoxikaci alkoholem nic nepamatuji, nemohu se k nim konkrétně žádným způsobem vztáhnout. Mluví-li dopis o článku na mém blogu, z něhož jsem článek zhruba po půl roce po zveřejnění doopravdy stáhla, vztahuji se k incidentu pouze na základě toho, co mi dotyčná osoba sama sdělila. Stejně tomu je i v případě druhém, vycházím pouze z toho, co mi daná osoba sděluje. Nemohu se přiznat k něčemu, co si nepamatuji. Je mi líto, do jaké fáze se celá situace dostala. Jestliže jsem dotyčným ublížila, nesmírně mě to mrzí. Nikdo si nezaslouží trpět, tím méně pak ti utlačovaní. Vzhledem k tomu, jak se celé kauzy s vděkem chytila bulvární a dezinformační média, musí být dotyčné pod nepředstavitelným tlakem, tím spíše také proto, že situaci pro vlastní zviditelnění či politickou agendu využívají lidé, kterým rozhodně nejde o dobro společnosti. S lidmi, jimž jsem dle dopisu ublížila, jsem připravena se v bezpečném prostředí setkat, případně s nimi komunikovat prostřednictvím jiných osob. Pochopím, když odmítnou, případně že ke konfrontaci vzhledem k nastalé mediální smršti nedojde v řádu například týdnů. S tím, že je potřeba sexualizované násilí řešit, nikoli jen v nehierarchických kolektivech, ale plošně ve společnosti, s kolektivy plně souhlasím a doufám, že byť dopis fakticky míří pouze na mé jméno a na mou osobu, dotkne se i těch ostatních, jimž je dle autorů a autorek dopisu adresován.“