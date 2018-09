Trump chce zneužít předsednictví USA v Radě bezpečnosti, napsal íránský ministr zahraničí

Teherán Šéf íránské diplomacie Mohammad Džavád Zaríf obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa ze snahy zneužít amerického předsednictví v Radě bezpečnosti OSN ke kritice Teheránu. Zaríf do napsal v tweetu. Spojené státy pod Trumpovým vedením letos odstoupily od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu a obnovily proti Íránu sankce.

Spojené státy v září předsedají Radě bezpečnosti a jejich velvyslankyně v radě Nikki Haleyová v úterý oznámila, že Trump bude osobně předsedat jedné schůzi, aby poukázal na „porušování mezinárodního práva“ ze strany Íránu.



„Trump hodlá zneužít americké předsednictví a připsat Íránu hrůzy, jež Spojené státy a jejich spojenci rozpoutali na Blízkém východě,“ napsal Zaríf.

There's only one UNSC resolution on Iran. .@realDonaldTrump is violating it & bullying others to do same. Now he plans to abuse presidency of SC to divert a session—item devoted to Palestine for 70 yrs— to blame Iran for horrors US & clients have unleashed across M.E. #chutzpah