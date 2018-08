Trump volá státníkům i když oni mají noc. ‚Je prezident USA, na takových věcech nelpí‘

Washington Americký prezident Donald Trump se etiketou příliš nezabývá, a to ani při telefonické komunikaci s ostatními hlavami států. Podle serveru Politico jim volá v denní dobu, jaká se jemu hodí, bez ohledu na to, v jakém časovém pásmu se oni nacházejí. A bez ohledu na to, že zrovna mají možná půlnoc a tvrdě spí.

Ve Washingtonu je odpoledne a Trump se právě rozhodl, že potřebuje zavolat japonskému premiérovi Šinzó Abemu. Ve stejnou dobu je ale v Tokiu hluboká noc - a vysvětlit to Trumpovi není pro jeho poradce snadný úkol. Píše to server Politico.

Podle zdrojů serveru tento problém Trump se svými poradci a asistenty řeší konstantně. „Není úplně dobrý v pochopení toho, že lídrovi druhé země může být 80, 85 let, a že v jedenáct večer jejich času nemusí být vzhůru,“ řekl o Trumpovi bývalý úředník Národní bezpečnostní rady (NSC), která spadá pod prezidentovu administrativu.



Trumpovi zaměstnanci z NSC ho v případě hovorů s Abem zastavili a slíbili, že vyjednají příznivější čas pro diplomatický hovor. Podle některých pracovníků Bílého domu Trumpovi rozpoznávání času v druhé zemi komplikuje i to, že o některých prostě neví, kde leží - nebo že existují. Před setkáním s indickým premiérem Narendrou Modi si podle dvou úředníků přítomných na mítinku myslel, že Bhútán a Nepál jsou součásti Indie.

Časová pásma chápe, jen ho nezajímají

Někteří pracovníci Bílého domu a lidé z okolí Donalda Trumpa ale nesouhlasí s mínkou, že by byl americký prezident tak neznalý. „Když chce někomu zavolat, prostě to chce. Je v tom impulzivní, nad časem příliš nepřemýšlí,“ vysvětluje zdroj blízký Trumpovi.



„Trump byl světový byznysmen, samozřejmě chápe, jak fungují časová pásma. Když ale chce mluvit s hlavou nějakého státu, na takových detailech nelpí,“ vysvětlil listu Politico jeden z pracovníků Bílého domu. „Je to prezident Spojených států. Rozdíl v čase ho nemůže zastavit a nikdo by to od něj ani neočekával. Od toho má zaměstnance, aby to naplánovali,“ vysvětlil.

„Když prezident nenásleduje protokol, ukazuje tím, že k ostatním lidem nemá respekt,“ řekla Wendy Shermanová, která byla úřednicí na ministerstvu zahraničí v Clintonově a Obamově administrativě. Taková nařčení jsou podle zaměstnanců, kteří prezidenta hájí, přehnaná. Každý prezident se podle nich svou práci nejdřív učí - a Trump je známý tím, že v etiketě není žádný puntičkář.

‚Trump má se státníky dobrý vztah, proto může volat’

„Trump se postupně učí, ale nebude svůj styl jednání měnit proto, aby uspokojil washingtonské elity,“ řekl bývalý Trumpův poradce z ministerstva zahraničí James Carafano.

List Politico také kritizuje, že je Trump „bizarně fascinován“ voláním francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. „Chtěl si s ním povídat pořád. Macron to nechápal, divil se, o čem tedy mají jednat,“ řekl serveru bývalý Trumpův pracovník pro oblast národní bezpečnosti. Podle Bílého domu to však není pravda - většinu hovorů si měl vyžádat jeho francouzský protějšek.

Tisková mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersová uvedla, že Trump je naopak v „telefonické diplomacii“ velmi zručný a podařilo se mu vybudovat se spojeneckými hlavami států silné a dobré vztahy. „Ty vztahy jsou nejen přátelské, ale také umožňují mluvit s blízkými spojenci Ameriky upřímně,“ řekl Sandersová. „Po telefonu jednává i s našimi konkurenty, kde se mu podařilo stabilizovat vzájemné vztahy, a přitom uhájit na prvním místě americké zájmy,“ oponuje mluvčí kritice.

„Prezident je ochotný brát lídrům států telefony ve dne i v noci. Hlavy států mu volají i velmi pozdě v noci a on je nikdy nechce nechat čekat,“ dodala na Trumpovu obranu jeho mlučí Sandersová.