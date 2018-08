Trumpova vojenská přehlídka nebude v listopadu, ale až za rok

Washington Vojenská přehlídka, kterou si ve Washingtonu přál uspořádat prezident Donald Trump na Den veteránů 10. listopadu, se odkládá na příští rok. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na Pentagon.

„Ministerstvo obrany a Bílý dům plánovaly přehlídku k uctění památky amerických veteránů a 100. výročí ukončení První světové války. Zpočátku jsme počítali, že akci provedeme 10. listopadu 2018, ale nyní jsme se rozhodli posoudit možnosti v příštím roce,“ praví se v komuniké.



Předpokládalo se, že se přehlídky zúčastní pět až sedm tisícovek vojáků, jakož i vojenská technika a letectvo. Vojáci měli pochodovat od Bílého domu ke Kapitolu.

Trump již dříve dal najevo, že by si přál ve Washingtonu uspořádat velkou vojenskou přehlídku, podobnou té, kterou jako čestný host sledoval loni 14. července na pařížské třídě Champs-Élysées.

Bílý dům odhadoval, že by přehlídka mohla vyjít poplatníky na deset až 30 milionů dolarů (až 678 milionů Kč). Nakonec se ale odhad nákladů podle agentury AP vyšplhal na více než 90 milionů dolarů (více než dvě miliardy Kč), tedy přehlídka by vyšla třikrát dráž, než si představoval Bílý dům.

Jde o politicky citlivou otázku od doby, kdy Pentagon po Trumpově schůzce se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem zrušil plánované vojenské cvičení s Jižní Koreou. Podle Trumpa by manévry byly velmi drahé a také by provokovaly. Podle Pentagonu by srpnové cvičení stálo 14 milionů dolarů (asi 317 milionů Kč).

Proti přehlídce se postavila také veteránská organizace. „Než budeme moci oslavit vítězství ve válce proti terorismu a vrátit naše vojáky domů, domníváme se, že by bylo lepší peníze na přehlídku vynaložit na zajištění rozpočtu ministerstva pro záležitosti veteránů a na co nejlepší péči o naše vojáky a jejich rodiny,“ prohlásila velitelka Americké legie Denise Rohanová.

Naposledy se vojenská přehlídka v hlavním městě USA uskutečnila v roce 1991, po válce v Perském zálivu. Zúčastnilo se jí asi 8000 vojáků, připomněla agentura TASS.