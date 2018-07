‚Tvořilo se mezi námi pouto, musela jsem to využít‘. Modelka popisuje, proč spala v posteli se svým únoscem

Londýn/Praha Dvacetiletou glamour modelku Chloe Aylingovou unesl loni v červenci třicetiletý Polák Lukasz Herba. Šest dní ji držel v zajetí v Itálii, následně ji propustil. Aylingová šla na britský konzulát v Miláně. Když se vrátila do Spojeného království, někteří o jejím příběhu pochybovali. V rozhovoru pro BBC Aylingová popisuje, proč měla ke svému únosci tak blízko.

O svém příběhu Aylingová vydává knihu a poskytla celou řadu rozhovorů. V jednom z nich, který modelka poskytla BBC, popisuje pocity z doby, kdy ji třicetiletý Lukasz Herba držel v Itálii. Modelka zároveň vysvětluje, proč po dvou dnech, kdy byla připoutaná ke komodě, souhlasila, že si lehne ke svému vězniteli do postele.

„Čím více jsme si povídali, tím více se mezi námi tvořilo pouto a když jsem si uvědomila, že mě začíná mít rád, řekla jsem si, že to musím využít jako svoji výhodu,“ začíná vyprávění dvacetiletá modelka, která pochází z jižního Londýna. Do Milána ji její únosce nalákal na nabídku focení.



Lukasz Herba.

Místo slibovaného focení ji však únosce zdrogoval ketaminem, svléknul, spoutal, nacpal do tašky a převezl 193 kilometrů v kufru auta na odlehlou farmu u francouzských hranic. Aylingová uvedla, že když do domu dorazili, Herba jí řekl, že bude prodána jako sexuální otrokyně, pokud mu nezaplatí 300 tisíc euro (zhruba 7 a půl milionu korun).

„Věřila jsem, že to, co říká, je pravda a nezpochybňovala jsem to ani na vteřinu, protože jeho odpovědi na mé otázky byly velmi detailní,“ vysvětlila Aylingová, proč o ničem nepochybovala. Když se jí Herba začal ptát, jestli by ji mohl políbit a jestli by spolu mohli mít vztah, Aylingové prý svitla naděje. „V tu chvíli jsem si pomyslela, že by to pro mě mohla být šance, jak se dostat ven,“ popisuje modelka.

„Když jsem viděla jeho reakci na věci, které jsem říkala, že by se mohly v budoucnu stát – byl velmi nadšený a pořád o tom mluvil – přimělo mě to si uvědomit, že v tom musím pokračovat,“ pokračuje ve vyprávění svého příběhu Aylingová a dodává, že když si Herba uvědomil, že výkupné nikdo nezaplatí, propustil ji a odvezl ji na britský konzulát v Miláně.

Aylingová s Herbou museli počkat, než se konzulát otevře. Svědci uvedli, že dvojici viděli, jak se při čekání směje a vtipkuje v kavárně. Podle Aylingové to mohlo vypadat divně. Své chování modelka obhajuje: „Proč bych se chovala nedostupně k člověku, který ke mně začíná něco cítit a který na to spoléhá natolik, aby mě propustil?“ Aylingová podle svých slov musela udělat cokoliv bylo v jejích silách, aby přiměla Herbu se do ní zamilovat.

Lukasz Herba, který pochází z Polska, byl poslán italským soudem za únos do vězení na 16 let a 9 měsíců. Na svoji obranu Herba uvedl, že Aylingovou dříve potkal a zamiloval se do ní. Tvrdil, že chtěl udělat skandál, aby pomohl její kariéře tím, že se Chloe dostane pozornosti médií.

„Pořád plně nechápu jeho motivaci,“ říká Aylingová. „Nemohly to být jen peníze, protože si mě vybral na Facebooku a přidal si mě do přátel dva roky nazpátek. Bylo to, jako by mě sledoval celou tu dobu, takže to musela být i posedlost,“ vysvětluje si dvacetiletá modelka motivy svého únosce.

Když se po propuštění Aylingová vrátila do Británie, mluvila s televizními reportéry před domem své matky. Někteří lidé ji hned kritizovali za to, že vypadá spokojeně. Další vlnu kritiky přineslo oblečení, ve kterém před novináře předstoupila a které odhalovalo dekolt.

Aylingová na svoji obhajobu uvedla, že byla spokojená, protože byla doma a předtím se obávala, že se tam už nikdy nepodívá. Ke svému oblečení dodala, že zrovna v těch kraťasech a topu vystoupila z letadla. „Prostě jsem byla sama sebou. Šla jsem za reportéry jen proto, že jsem si myslela, že pak odejdou, ale nefungovalo to,“ vysvětluje Aylingová.

„Lidé očekávají, že budu pořád brečet a zavírat se před světem, že nepůjdu před kamery. Mohla jsem si vybrat, že to udělám takhle, ale říkala jsem si, jak mi to pomůže se zotavit. To, že o tom budu mluvit, je můj způsob, jak se z toho dostat a přenést se přes to,“ popisuje Aylingová své chování.

Na obranu proti kritice, že působí bezcitně, modelka uvádí, že se snaží od událostí odtrhnout. „Je to neuvěřitelný pocit, nevědět, jestli ještě někdy dostanete svoji svobodu zpět a nerada o tom mluvím. Takže zůstávám u faktů, protože pak nemusím přemýšlet nad tím, jak jsem se tenkrát cítila,“ vysvětluje.

Aylingová, která o svém osudu napsala i knihu, říká, že je směšné, že lidé o příběhu pochybují i potom, co se Herba přiznal. Obviňuje média z vymývání mozků. „Jakmile si uvědomí, že je někdo kontroverzní, snaží se šťourat pořád dál a dál a chtějí přimět lidi, aby toho člověka nesnášeli,“ říká modelka a dodává, že média k tomu motivuje hlavně snaha o co nejvíce zobrazení a čtenářů.

„Bolí to, protože jsem neočekávala, že si budu procházet něčím tak těžkým a že mi nebudou věřit v mé vlastní zemi,“ uzavírá vyprávění dvacetiletá Aylingová, na kterou doma čekalo i malé dítě.