Ublížila mi média, stěžoval si uvězněný Dalík. Opakujete se, usadil lobbistu Ústavní soud

7.10. 2012 protikorupční policie obvinila Marka Dalíka z podvodu

15.5.2014 státní zástupce Jan Kořán obžaloval lobbistu z podvodu

2.2.2016 Městský soud v Praze navzdory obžalobě potrestal Dalíka za pomoc k přijímání úplatku pěti lety vězení, měl také zaplatit pokutu 5 milionů korun

31.5.2016 odvolací Vrchní soud v Praze Dalíkovo jednání vyhodnotil jako podvod, trest mu snížil na čtyři roky a pokutu na čtyři miliony

1.9.2016 Marek Dalík nastoupil k výkonu trestu do ruzyňské věznice, později putoval do káznice ve Znojmě

12.4.2017 Nejvyšší soud zrušil rozsudek vrchního soudu a lobbistu pustil z vězení

25.7.2017 Vrchní soud v Praze opět Dalíka potrestal, odsoudil ho k pěti letům vězení a pětimilionové pokutě

6.11. 2017 Marek Dalík nastoupil k výkonu trestu do věznice v Ruzyni

26.7. 2018 Ústavní soud zamítl Dalíkovu stížnost