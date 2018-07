USA nabídly EU a Japonsku dohodu o volném obchodu

BUENOS AIRES Spojené státy se v sobotu na setkání ministrů financí a centrálních bankéřů skupiny 20 největších ekonomik světa (G20) snažily naklonit si Evropu a Japonsko nabídkou dohody o volném obchodu. Chtějí tak zřejmě získat větší sílu v eskalující válce cel s Čínou, uvedla agentura Reuters. Nabídka však narazila na tvrdý odpor Francie.

Americký ministr financí Steven Mnuchin řekl novinářů, že obnovil návrh prezidenta Donalda Trumpa, aby spojenci ze skupiny největších ekonomik G7 mezi sebou zrušili bariéry. „Pokud Evropa věří ve volný obchod, jsme připraveni podepsat dohodu o volném obchodu,“ prohlásil Mnuchin. Dodal však, že případná dohoda bude muset zahrnovat zrušení cel, necelních bariér i subvencí.



Trump rozhněval své evropské spojence uvalením dovozních cel 25 procent na ocel a deset procent na hliník. Evropa na to reagovala odvetnými cly, která se týkají například motocyklů Harley-Davidson nebo bourbonu Kentucky. Trump také často kritizuje Evropu za desetiprocentní cla na dovoz aut a oznámil, že zvažuje 25procentní clo na dovoz aut do USA, což by se dotklo Evropy i Japonska.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire v sobotu uvedl, že EU by neměla zvažovat zahájení obchodních jednání s USA, pokud Trump nejprve nezruší cla na ocel a hliník a neukončí své hrozby zavedení cel na auta. „Odmítáme jednat se zbraní u hlavy,“ řekl Le Maire.

Mnuchinova nabídka pro EU a Japonsko spolu se snahou dodat novou energii stagnujícím jednáním s Mexikem a Kanadou o modernizaci Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) přichází v době eskalace obchodního sporu mezi USA a Čínou. V dohledu nejsou ani žádná jednání mezi dvěma předními ekonomikami světa, která by naznačovala uklidnění sporu.

Mezinárodní měnový fond varoval, že nedávná vlna cel výrazně poškodí globální růst. Šéfka MMF Christine Lagardeová představila ministrům a bankéřům na jednání G20 zprávu, která varuje, že současné obchodní restrikce mohou snížit globální růst až o půl procentního bodu.

Mnuchin přitom před vystoupením Lagardeové prohlásil, že cla nemají na ekonomiku USA zatím žádný velký efekt. Podle něj jsou zde malé dopady, jako odvetná cla na americké producenty sóji, humrů a bourbonu, avšak nevěří, že cla zabrání USA, aby letos dosáhly tříprocentního ekonomického růstu.

Na minulém zasedání ministrů financí G20 koncem března se ministři nedokázali shodnout na textu dohody o obchodní politice. Pouze se zavázali k dalšímu dialogu.