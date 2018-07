Egypťan, který v Hurghadě smrtelně pobodal Češku, nebude souzený. Je nesvéprávný, potvrdilo ministerstvo

PRAHA Útočník, který loni v červenci v egyptské Hurghadě smrtelně pobodal Češku a dvě Němky, nebude za svůj čin souzen. Tamní orgány jej totiž podle českého ministerstva zahraničí shledaly nesvéprávným. Německá agentura DPA už v dubnu informovala o tom, že muž byl umístěn do psychiatrické léčebny.

„Podle zatím neoficiálního sdělení egyptské strany byl útočník shledán nesvéprávným. Nemůže tedy být souzen, ale byla mu nařízena doživotní ústavní léčba,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.



Kvůli záležitosti se tento pátek v Černínském paláci, sídle ministerstva, dokonce sejde zástupce resortu s egyptským charge d’affaires. „Předmětem jednání bude vývoj v tomto případu,“ dodala Valentová.

Řeč by mohla přijít i na to, zdali Egypt učiní nějaké gesto vůči rodině zemřelé Češky. Od počátku se totiž brání odškodnění, aby nedošlo ke vzniku precedentu pro podobné události.

Devětadvacetiletý Egypťan zaútočil nožem na lidi na hotelové pláži v letovisku Hurghada loni 14. července. Dvě německé turistky ve věku 56 a 65 let několika bodnými ranami usmrtil, další čtyři cizinky zranil. Mezi nimi byla i tehdy šestatřicetiletá Češka, jež utrpěla několika ran do zad a do nohy.



Žena původně komunikovala s příbuznými, kteří za ní do nemocnice přijeli. Její stav se ale rapidně zhoršil a poslední dny ji při životě udržovaly jen přístroje. Podle rodiny, kterou informovali lékaři, se v jejím těle rozšířila infekce způsobující selhání orgánů.

Ačkoliv se Egypt přiklání zejména k tomu, že pachatel měl psychické problémy, německé úřady, které na místo po incidentu poslaly vyšetřovatele, tvrdí, že čin mohl být nábožensky motivován a útočník při něm mohl jednat na zadání někoho jiného.



Zástupcům Spolkového kriminálního úřadu jeden ze svědků události vylíčil, že pachatel křičel, že v Egyptě nemají cizinci a křesťané co dělat. Agentura Reuters po incidentu informovala o tom, že útočník byl stoupencem takzvaného Islámského státu, odvolávala se na egyptské bezpečnostní zdroje.