Cizinci v Brně pořezali dva muže. Nejde o uprchlíky, popírá vnitro internetové spekulace

BRNO Brněnští kriminalisté obvinili tři cizince, kteří v sobotu brzy ráno napadli v Běhounské ulici v Brně dva jiné muže. Hlavního aktéra obvinili z trestných činů těžké ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví, za což může jít za mříže až na deset let, další dva byli obviněni z výtržnictví s maximální sazbou dva roky.

Konflikt se stal v sobotu brzy ráno před známým klubem Caribic v centru Brna. Podle informací ČTK se jednalo o muže původem ze severní Afriky. Podle policistů, kteří přijali volání na tísňovou linku, došlo nejprve ke slovní a následně fyzické potyčce. Poškození byli ve věku 31 a 32 let. „Utrpěli bodnořezná poranění. Zdravotníci dvojici převezli do nemocnice,“ uvedla Cejnková.

Totožnost útočníků neznámá

Policie odmítla totožnost obviněných komentovat. „Přibližovat národnost ani blíže identifikovat podezřelé ze zákona nesmíme. Není to ani předmětem případu. Jde o to, co se stalo, co udělali a za co mají sděleno obvinění,“ podotkla Cejnková.

Policisté podle popisu našli čtveřici podezřelých na Moravském náměstí, tři obvinění jsou ve věku 24 až 31 let. Hlavní obviněný je stíhán vazebně.

Informaci aktuálně přejímají různé weby, mimo jiné i některé dezinformační servery jako Středoevropan nebo AC24. Jejich informace se ale výrazně liší od oficiální policejní verze.

Závadějící zprávu o události šířilo zejména hnutí Slušní lidé, které se soustřeďuje v Brně. Událost komentovali jeho členové jak na sociálních sítích, tak ve videoreportáži. Popis události nicméně využili hlavně k propagaci své myšlenky. Jejich video vidělo za 18 hodin přes 211 tisíc lidí, dalších sedm tisíc lidí příspěvek sdílelo.

Slušní lidé se vidí jako „politické hnutí, které vzniklo z řad nespokojených Brňanů, kteří už nemohli nečinně přihlížet, jak vládnoucí garnitura na magistrátu a na kraji dlouhodobě ignoruje potřeby slušných občanů města Brna, potažmo jeho okolí a celého Jihomoravského kraje“. Hnutí se skládá především ze sportovců.

„Tímto zbabělým útokem tří ozbrojených ‚uprchlíků‘ z tábora z Kostelce padá lež o tom, že tu žádní uprchlíci nejsou. Padá lež o tom, že zde nepáchají kriminalitu. A lež o tom, že jsou pro nás obohacením,“ stojí na Facebooku. Takové informace ale policie nepotvrdila.

I vnitro tvrzení odmítá

Tvrzení hnutí Slušní lidé odmítá též vedení uprchlických zařízení. „Musíme se důrazně ohradit proti tomu, aby byl incident spojován s našimi klienty. Nejedná se o žadatele o azyl, kteří jsou ubytováni v azylovém zařízení Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra,“ uvedl pro server iDnes.cz Jan Piroch ze Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra.



Stejně tak se zásadně rozchází oficiální verze od popisu hnutí v tom, kde se momentálně nacházejí útočníci i jaké jsou národnosti. „Čtyři zadržení pachatelé jsou již v cele,“ napsali Slušní lidé. Podle policie je však v cele pouze jeden útočník.