V Česku pracuje 400 lékařů z ciziny bez potřebných zkoušek, varuje lékařská komora

Konec projektu Ukrajina může znamenat zavírání oddělení Odchod lékařů z projektu Ukrajina by podle ministerstva zdravotnictví mohl znamenat zavírání oddělení nemocnic v krajích. Odmítlo kritiku České lékařské komory, která v úterý uvedla, že lékařů bez aprobační zkoušky v Česku působí více než čtyři stovky. Podle ministerstva mají řádně uznané vzdělání ze zahraničí a do roka musí zkoušky složit. Sdělila to mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Ministerstvo se také ohradilo proti tomu, že ČLK tvrdí, že v ČR pracuje přes 400 lékařů z ciziny bez ukončeného medicínského vzdělání na základě ministerské výjimky. Podle mluvčí to není aktuální stav. "Jedná se o součet všech lékařů ze třetích zemí od května 2016 do května 2018, kteří projevili zájem o práci v ČR. Toto číslo však již nereflektuje, kolik lékařů z tohoto počtu v mezičase například složilo aprobační zkoušku, nenastoupilo do výkonu praxe nebo například kolik z nich odcestovalo z ČR," vysvětlila.

„Cílem této roční výjimky je dát příchozím lékařům prostor zvyknout si na český zdravotní systém a naučit se jazyk, což by jim mělo usnadnit aprobační zkoušky," uvedla mluvčí. Dozor dalšího lékaře, který podle ČLK v některých nemocnicích nad ukrajinským kolegou chybí, je podle ministerstva povinný. „Za odbornost ukrajinského lékaře a zajištění odborného dohledu nad ním plně odpovídá zdravotnické zařízení. Zdůrazňujeme, že pro ministerstvo je neakceptovatelné, aby v České republice pracovali ukrajinští lékaři dlouhá léta bez složení aprobační zkoušky," dodala. Z celkového počtu 50 000 lékařů v ČR je podle ministerstva doktorů ze zemí mimo EU asi jedno procento. Úspěšnost aprobačních zkoušek je asi deset až 15 procent. Podle Štěpanyové ale počet úspěšných absolventů roste, zatímco v roce 2010 jich bylo 15, v roce 2016 už 55, loni 70 a letos už 76. Lékaři ze zemí mimo EU musí složit zkoušku z jazyka a odbornou zkoušku v češtině. Ministerstvo podle mluvčí pracuje na zvýšení kvality aprobačních zkoušek. "Nově mohou ukrajinští lékaři vykonávat odbornou praxi jen na akreditovaných pracovištích. Do zkušebních komisí pro aprobační zkoušky budou nově jmenováni odborníci z praxe, například primáři z okresních nemocnic," vysvětlila. Zastoupení bude podle ní mít i ČLK. Nově také nebude možný neomezený počet pokusů o složení zkoušky.