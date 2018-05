V Číně se rozmáhá odškodnění za rozchod. Expartnerovi zaplatíte i miliony korun

CHANG-ČOU/PRAHA V minulých měsících proběhlo čínskými médii několik zpráv o konci vztahů mladých párů. Všechny měly něco společné - odškodnění za rozchod. Relativně nový čínský zvyk velí, že pokud si někdo přeje ukončit vztah, měl by svému partnerovi kompenzovat emocionální újmu. A odškodné nebývá malé, stoupá až do milionů korun.

Začátkem tohoto měsíce řešila čínská policie případ podezřelého zavazadla ve městě Chang-čou. Z baru ve čtvrti Cuijuan v neděli večer přišel telefonát od zaměstnanců, že se v prostoru nachází kufřík, jehož obsah neznají.



Podle výpovědi jej na místě zapomněl mladý muž po hádce se dvěma dívkami ve věku kolem dvaceti let. Muž prý po krátké hádce kvapně odešel a poté i obě dívky. Překvapení pro vedení baru přišlo v momentě, kdy zjistili, že v kufříku bylo ve stojuanových bankovkách na dva miliony juanů – téměř sedm milionů korun. Přivolaní policisté kufřík s penězi odvezli na stanici, kde se o něj o den později mladík přihlásil.

Třiadvacetiletý muž podle informací deníku South China Morning Post pracuje v oblasti IT, která je nejlépe placeným sektorem. Do policejního záznamu uvedl, že jedna z dívek byla jeho bývalá přítelkyně, která po něm požadovala „poplatek za rozchod“. Suma, kterou ji přinesl, se jí však zdála malá a kufřík nechala v baru.

Vyrovnání za rozchod

Podle britské BBC se jedná o nový trend. Při rozchodu si tak bývalý partneři nevyměňují jen věci, ale ten, který se rozhodne vztah ukončit, fakticky odškodní svého expartnera za konec dlouhodobého vztahu. Ačkoliv není nikdo právně vázán takové gesto udělat, ve výsledku trend funguje jako porozvodové vyrovnání.

Na základě délky vztahu, snahy, kterou do něj vložili, či peněz, jež investovali, se rozcházející rozhodne vyplatit svému partnerovi peněžní sumu. Někteří se na celou záležitost dívají pragmaticky a vyplácí odhadem sumu peněz, kterou do něj partner za vztah investoval, zatímco jiní odhadují i to, nakolik rozchod může emocionálně toho druhého poškodit a kompenzují mu tak trápení.

Některá porozchodová vyrovnání se v posledních měsících kvůli své absurdnosti dostala až do médií. V dubnu letošního roku jedna žena zaslala svému partnerovi seznam všech výletů, které kdy spolu podnikli a chtěla mu proplatit veškeré náklady, které za ní v průběhu jejich vztahu měl.

Podobně úsměvný příklad se odehrál v lednu ve východočínském městě Ningbo. Zde muž požadoval odškodnění po své expartnerce za to, že se s ním rozešla, protože mu vypadaly vlasy.

Rozchodové vyrovnání ve většině případech platí muži, ať už z viny, nebo ze snahy pomoci partnerovi překonat těžké období po rozchodu. Zdroje BBC však uvádí, že kompenzace ze strany žen se objevují čím dál častěji. Kde však tkví původ těchto vyrovnání za rozchod, neumějí odborníci říci.

Podle některých zpráv se jedná převážně o městský fenomén vyvolaný rostoucím konzumerismem a větší orientací na finance. Podle jiných je původ zakořeněný v tradičně založené čínské společnosti, kde muži i ženy obecně ve vztahu touží dospět do manželství.

Poplatek je tedy určen k tomu, aby zraněným stranám kompenzoval emocionální škody a pomohl jim začít s čistým štítem. Zároveň může vyrovnání konkrétně pomáhat starším ženám, které mají pocit, že promarnily šance, které mohly mít v mládí.