V Havaně se po startu zřítil Boeing 737. Na palubě mělo být 107 lidí

KUBA V kubánské metropoli Havaně se v pátek krátce po startu z mezinárodního letiště Josého Martího zřítil letoun Boeing 737. Informovala o tom regionální tisková agentura Prensa Latina. Na palubě stroje, který podle všeho patří místní letecké společnosti Cubana de Aviación, bylo údajně 107 lidí.

Letištní zdroje uvedly, že letoun se zřítil nedaleko letištní plochy, upozornila agentura AFP. Letadlo mířilo do města Holguín na východě ostrova. Z místa neštěstí nedaleko místní dálnice a střední školy, které je vidět z terminálu letiště, stoupá hustý černý dým.

Na místo havárie, které podle státní televize leží zrhuba dvacet kilometrů od Havany mezi obcí Boyeros a vesnicí Santiago de La Vegas, vyjely ambulance a hasičscké vozy.



