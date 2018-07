V minulém životě jsem žil ve středověku, říká minstrel Albert z kapely Fairy Dream

PRAHA Exkurze do světa zapomenutých legend, kamenných kruhů a magických bytostí! Hudební uskupení Fairy Dream se věnuje středověké a renesanční hudbě. Na otázky Lidovek.cz odpovídal středověký minstrel Albert Dannenmann. Skupina se zanedlouho představí posluchačům v České republice na malebném hradu Kašperk.

Mezinárodní hudební duo Fairy Dream tvoří Němec minstrel Albert (vlastním jménem Albert Dannenmann) a italská zpěvačka Ida Elena DeRazzaová. Hrají světovou středověkou a renesanční hudbu. Albert byl dlouholetým spoluhráčem Ritchieho Blackomrea v Blackmore´s Night. Ida je pak zároveň středověkou trubadúrkou i zpěvačkou řecké metalové kapely Bare Infinity.

Lidovky: Proč zrovna středověká a lidová muzika? To není úplně běžný žánr, který člověk slyší z rádií

Když jsem poprvé slyšel renesanční a středověkou muziku, tak to první, co mě okamžitě zaujalo, byla rozmanitost dechových nástrojů. Řekl bych, že hlavně tato fascinace mě pak přiměla se stejné hudbě věnovat.

Lidovky: Hrajete na celou řadu hudebních nástrojů. Některé z nich jsou díky specifickému použití méně známé. Na jaký z nich je nejtěžší naučit se hrát?

Takhle se to asi říct nedá. Když hodně trénujete a vnitřně si muziku užíváte, tak se dá nakonec naučit hrát na každý nástroj. Moje nejoblíbenější jsou ale klasická flétna a niněra.

Fairy Dream v České republice - 28. července letošního roku kapela zahraje v malebném prostředí českého hradu Kašperk. Půjde o hudební program inspirovaný středověkem do éry renesance s prožitkem keltské, fantasy a světové hudby.

Lidovky: Alberte, zmiňujete, že jedním z vašich velkých vzorů je kapela Blackmore´s Night bývalého kytaristy Black Sabbath Ritchieho Blackmorea. Pak jste s ním v jeho kapele i hrál. Jak vůbec ta spolupráce vznikla?

Někdy na počátku devadesátých let jsem se s Ritchiem setkal v hotelu v Německu, kde tenkrát přebýval jako host. Já jsem tam zase měl tehdy koncert. Dali jsme se do řeči a tím začala naše dlouhá spolupráce a vzájemné ovlivňování.

Lidovky: V Blackmore´s Night jste působil dlouho (mezi roku 1997 až 2012, pozn. aut.). Co vám to dalo? Slyšel jsem, že je Ritchie Blackmore hrozný perfekcionista.

Byla to skvělá a naplňující spolupráce, která mě hudebně velmi posunula. Pochopitelně na to rád vzpomínám. Nicméně to, že je Ritchie perfekcionista, je naprostá pravda.



Lidovky: Alberte, ve svém životopise na webových stránkách uvádíte, že celý život hledáte ta nejvíce magická místa po celé Zemi. Jaká už jste našel?

Nejradši mám Himaláj. Dále Avebury a Glastonbury v Anglii. Samozřejmě ale nemohu zapomenout ani na Prahu.

Lidovky: Když už se té středověké muzice věnujete, nechtěl byste ve středověku také žít?

Ani ne. Já už v něm žil v minulém životě.