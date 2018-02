V Německu se o vládě jednalo celou noc. Někteří politici spali i na podlaze, řekl Seehofer

BERLÍN Prakticky celou poslední noc vyjednávání o německé vládě strávili politici diskusí o rozdělení ministerských postů. Mnozí z nich si během toho odskočili do některé z vedlejších místností berlínské centrály křesťanských demokratů, aby si tam na chvíli zdřímli, a pak se zase vraceli k jednacímu stolu. Tak alespoň dramatický vrchol koaličních rozhovorů mezi CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociálními demokraty (SPD), které skončily ve středu dopoledne, stanici BR popsal šéf CSU Horst Seehofer.

„Poslední vyjednávací noc začala prohlášením SPD: Chceme ministerstvo zahraničí, ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí, jinak nebude žádná vláda,“ řekl končící bavorský ministerský předseda.

Jeho strana na to reagovala tím, že se o klíčový resort financí také přihlásila a sociálním demokratům nabídla, že si další ministerstvo mohou vybrat podle svého přání. SPD to ale odmítla.



„To byl začátek, že se od čtvrté hodiny odpoledne do šesti hodin ráno mluvilo jen o této otázce. Během této doby člověk na některé politiky vůbec nenarazil. Šli do jiných místností a lehli si prostě na podlahu,“ popsal také Seehofer. V těchto podmínkách podle něj podřimovali i ministerští předsedové některých spolkových zemí.

SPD dostala tři ministerstva

V takových chvílích podle Seehofera v místnosti, kde se vedlo vyjednávání, zůstávalo jen čtyři nebo pět lidí, kteří spolu ale nemluvili, protože všichni měli odlišné názory, ale nikdo neměl řešení. „Rád bych v té chvíli loupal mandarinku nebo pomeranč, protože by to byla alespoň nějaká činnost,“ uvedl osmašedesátiletý politik.

Zhruba kolem šesté hodiny ráno bylo podle něj vyjednávačům jasné, že to takhle nemůže jít dál. „Kdyby koalice zkrachovala, protože jsme se nedohodli na rozdělení postů, poškodilo by to na léta ohromně všechny strany,“ míní.

SPD argumentovala i tím, že potřebuje dobrý výsledek, aby koalici podpořili její členové ve vnitrostranickém referendu. Nakonec trojici ministerstev, která chtěla, také dostala, za což nyní Merkelová čelí tvrdé kritice uvnitř své strany. CSU zase vybojovala ministerstvo vnitra, které by měl vést právě Seehofer.