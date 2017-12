V USA se narodilo dítě z embrya zmrazeného 25 let. Matka je jen o rok starší

WASHINGTON/PRAHA V listopadu se v americkém státě Tennessee narodilo dítě z vůbec nejdéle zmrazeného lidského embrya. Informovala o tom ve středu stanice CNN, podle níž bylo embryo zmrazeno před 25 lety, matce Tině Gibsonové je dvacet šest roků.

„Uvědomujete si, že mi jen 25 let? To embryo a já jsme mohli být přátelé,“ říká Tina Gibsonová z amerického Tennessee o svém nově narozeném dítěti. Embryo, které do ní lékaři vložili, bylo totiž zamrazeno před 24 lety a letos Gibsonová porodila zdravou dceru Emmu.



Narodila se 25. listopadu za přítomnosti ředitele národního dárcovského centra embryí Jeffreyho Keenana. Emminy rodiče Tinu a Benjamina Gibsonovy překvapilo, když se dověděli o stáří embrya. „Prostě jsem chtěla dítě, je mi jedno, jestli jde o světový rekord nebo ne,“ řekla rodička.

Embryo bylo rozmrazeno v laboratoři vedené Carol Sommerfeltovou, která považuje narození Emmy za úspěch, protože se ukazuje, jak dlouho mohou embrya zůstat zmrazena. Dosud nejstarší embryo, z něhož se narodilo dítě, bylo staré 20 let. K uchovávání embryí se používá tekutý dusík.

Emma při narození vážila tři kilogramy a měřila přes půl metru, je zdravá, a to je jediné, na čem rodičům záleží. „Jsme vděční a obdaření. Je pro nás vzácným vánočním dárkem,“ řekla matka. Otec Benjamin, jemuž je 33 let, řekl, že se do dítěte zamiloval hned, jak přišlo na svět.

Gibsonovi se vzali před sedmi lety, Benjamin trpí cystickou fibrózou, často provázenou neplodností. Vzali si do péče několik dětí a mysleli si, že budou nějaké dítě adoptovat. Na možnost zkusit umělé oplodnění zmrazeným embryem je upozornil Tinin otec.

„Viděl jsem dneska něco v novinách,“ řekl jim prý Tiny otec během dovolené. „Jmenuje se to adopce embrya a implantují do tebe embryo a můžeš tak porodit dítě.“ Pár dlouho přemýšlel nad tím, jestli by takový zákrok chtěli podstoupit.

Nejstarší embryo? Záznamy nejsou

Ještě než se z dovolené vrátili věděli o možnosti přijetí embrya všechno, co bylo možné. Trvalo jim však několik týdnů, než se v srpnu minulého roku rozhodli a podali přihlášku. Poté prošla Tina několika sériemi testů a v lednu letošního roku podstoupila zákrok.

Až tehdy jí lékaři řekli, že možná půjde o světový rekord. Embryo však za nejstarší označit nemohli. Americké společnosti totiž nemusí vládní úřady informovat o stáří použitého embrya a proto podle ředitele výzkumného centra Nová naděje Zahera Merhiho nikdo neví, jestli se již starší dítě nenarodilo.

Vzhledem ke zlepšení vědeckých postupů v aplikaci embryí do matek je podle Jasona Barritta z Jihokalifornského reprodukčního centra jen v 15 % případů potřeba dalšího embrya. I proto je celkový počet embryí k adopci nižší, než tomu bývalo.

„Obvykle si páry, které nemohou počít přirozenou cestou nechávají zamrazit několik embryí dopředu. Když se však přijetí podaří a oni již mají úplnou rodinu, nepotřebují již další embrya,“ uvedl Barritt. „Zůstávají zmrazená, dokud nedá pacient svolení k použití.“