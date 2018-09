VAVRDA: Zuřící Serena. Americká tenistka zneužila boj za práva žen

Je to pár dní, co česká tenistka Karolína Plíšková prohlásila o americké hvězdě Sereně Williamsové: „Chová se až arogantně. Snaží se hrát ty své psychologické hry. Občas se to její zbožšťování přehání, ale jsme v Americe a ta je sama o sobě přehnaná.“ Nejspíše ani ona sama nečekala, jak silně budou tato slova rezonovat v zápase, ve kterém už figurovat nebude.

Ve finále US Open Williamsová proti Japonce Naomi Ósakaové od začátku ztrácela. Vše ale plynulo tak, jak se od tenisového duelu čeká. Než do bitvy dvou skvělých hráček vstoupil umpirový Carlos Ramos, který legendu varoval za nepovolený koučing z její lóže od trenéra Patricka Mouratogloua. Už při první výměně názorů s Ramosem se chovala Williamsová za hranou.

Při dalších výstupech ho označila za zloděje a dokonce po něm požadovala omluvu. Nepřestala ani po konci zápasu než se zkušený sudí raději „vypařil“. A na následné tiskovce. „Kdyby tohle viděl při zápase mužů, nikdy se takto nezachoval. Bylo to od něj sexistické. Nebojuji jen za sebe, jsem tu za další generace hráček,“ pronesla mimo jiné na pozápasové tiskové konferenci.

Zaplněný sál novinářů ji po těchto slovech tleskal. Tak nějak všichni zúčastnění zapomněli, že Naomi Ósakaová je také žena. Že se Ramos zachoval dle regulí pravidel a že to byla ona, kdo na umpire hrozila výhružně prstem. A že kvůli ní fanoušci na největším tenisovém dvorci planety vítězku při vyhlašování vybučeli a zklidnili se až ve chvíli, kdy je sama Williamsová poprosila, aby s tím přestali. Ano, také v tuto chvíli se zachovala jako hlavní postava finále, byť jí nebyla. Místo bojovnice za práva žen se spíše projevila jako sobec a pokrytec.