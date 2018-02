VIDEO+AUDIO: Skupina Vees doporučuje volume doprava

Po šesti letech představuje indierockové trio Vees nové album No Way Back. Vznikl k němu videoklip režiséra Filipa Štočka ve stylu vyvražďovacích hororů. Klip a stream celého alba uvádí portál Lidovky.cz v premiéře.

„Meat Song je jedna z věcí, ve který se odráží ten chaos ve světě, jednoznačně nejvíc ze všech písniček na albu. Je to vostrý, jako když řízneš zrovna nabroušenou kudlou do masa.“ prozrazuje o singlu z nového alba kytarista Matěj Vodička.

„Do Masové jsem se zamiloval na první poslech. Je to neskutečně živý a zábavný song, který si pořád pouštím do pecek. Videoklip j poctou slasherům, tedy vyvražďovacím hororům, jako byl například Pátek třináctého nebo posléze Vřískot, na kterých jsem vyrůstal. Snažil jsem se klip naplnit odkazy na tyto filmy,“ dodává ke klipu režisér Filip Štoček.

Jihočeské trio Vees tvoří basista a zpěvák Jan Bernard Vaněček, bubeník František Vácha a kytarista a zpěvák Matěj Vodička. Cesta k novému albu nebyla jednoduchá. Kapela několikrát přišla o nástroje kvůli opakovaně vykradené zkušebně, problémy se nabalovaly, natáčení se odkládalo.

Album, jež dostalo název No Way Back, nakonec kapela nahrála ve studiu Českého Rozhlasu České Budějovice a Studiu Golden Hive Prague. O mix a mastering se postaral Michal Šťastný alias „Amák“ známý například ze skupiny Sunshine či ze spolupráce se skupinou Killing Joke a mnoha dalšími. „Knoflík s hlasitostí otočte při poslechu doprava, ať zjistíte, jaký to má koule,“ zdůrazňuje kapela.

No Way Back vychází 16. února na domácím labelu Tranzistor v distribuci firmy Supraphon. Na jaře jej Vees pokřtí hned na třech koncertech: 12. dubna v Experimentálním prostoru NOD v Praze, 13. dubna v českobudějovickém klubu Slavie a 17.dubna v Kabinetu Múz v Brně.