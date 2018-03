Velké dopravní problémy? Žádné nejsou, Pražané jsou zpovykaní, říká Krnáčová

PRAHA Podle pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) nemá Praha žádný velký problém s dopravou ve srovnání se zahraničními městy, Pražané jsou prý „zpovykaní“. Krnáčová to řekla v sobotním rozhovoru pro pro Novinky.cz. Zároveň uvedla, že do čela pražského magistrátu bude ve volbách kandidovat znovu, jestli bude mít podporu krajského vedení. Pokud se tak stane, plánuje prý pokračovat v rozdělané práci na svých projektech.

„Myslím si, že Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám deset minut v zácpě, tak v Praze by bylo povstání a skandál. Ale neříkám, že je to všechno ideální,“ uvedla Krnáčová pro Novinky. Podle ní devadesát pět procent všech stavebních úprav v dopravě nebo na ulicích je plánováno bez ohledu na to, jestli je volební rok.

Krnáčová v rozhovoru také uvedla, že Praha žádný velký problém s dopravou nemá, protože je hodnocena jako jedno z nejlepších měst v Evropě. Pražská primátorka se v rozhovoru vyjádřila i k problému dostavby Pražského okruhu. Ten se přitom v pražském zastupitelstvu řeší už tři a půl roku.

UZAVŘENÁ DOPRAVA V PRAŽSKÉM CENTRU - Negrelliho viadukt: Kvůli rekonstrukci viaduktu byla pozastavena doprava po železnici, která na něm vede. - Náměstí republiky: Výstup z metra na Náměstí Republiky je uzavřen kvůli rekonstrukci. - Anděl: Oprava eskalátorů a výstupu z metra na Nádražní ulici. - Stanice Budějovická: Opravy tamního zastřešení u zastávce metra okolo centra DBK byly zahájeny kvůli dezolátnímu stavu. Místním lidem stavba výrazně komplikuje způsob dostat se např. k městskému úřadu. - Libeňský most: Stavba je v dezolátním stavu a hrozí jeho zřícení. Most byl na měsíc uzavřen kvůli opravě. Provoz byl obnoven v březnu roku 2018, tramvaje ale musí na jeho povrchu citelně zpomalovat. - Palmovka: Opravuje se východ z metra na ulici Na Žertvách. - Trójská lávka: Malý můstek se zřítil 2. prosince roku 2017. 23. Později byl jako náhradní doprava zaveden přívoz v rámci Pražské integrované dopravy. Má být v provozu do odvolání, než se podaří zajistit spojení jiným způsobem. Během pádu lávky se zranili čtyři lidé. - Ostrovní ulice: Pro vozidla uzavřena kvůli pracím na silnici. - Londýnská ulice: Úplná uzavírka komunikace mezi ulicemi Anglická a Jugoslávská. - Vinohradská ulice: Uzavřena z důvodů práce na silnici mezi křižovatkami Legerova a Wilsonova. - Keplerova ulice: Vozovka byla uzavřena z důvodů rekonstrukce tamní komunikace. Provoz se obnoví 31. března.

„Je to jedna z nejkomplikovanějších staveb, které tady byly. Dělá se projektová dokumentace na pokračování stavby tunelu a současně se dělá i duál (dvě souběžné trasy), v podstatě analýza duálu. To považuji za naprosto nešťastné, protože si myslím, že musí být nad slunce jasné, že je lepší a efektivnější, ačkoliv dražší, posunout dopravu pod zem a nechat městské části se rozvíjet a netahat dopravu po povrchu,“ vyjádřila se Krnáčová.

Zároveň uvedla, že v příštích čtyřech letech svého mandátu by pokračovala v podtunelování celého okruhu. Zastupitelstvo prý schválilo přípravu projektové dokumentace ohledně toho, kudy by okruh měl vést. Příprava ale potrvá několik let. “Předtím nemůžete nic, pak můžete soutěžit zhotovitele a tam jsme v zákonu o veřejných zakázkách. Tak si představte, že vybereme zhotovitele a ostatní se odvolají k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak to je další rok a myslíte, že já s tím něco udělám?“ řekla Krnáčová.

Se stavbou by se prý mohlo začít začátkem roku 2020 nebo koncem roku 2019. Podle Krnáčové je nešťastné, že stavění Pražského okruhu není prioritní stavbou vlády a Praha na tom tratí. Byla by ráda, kdyby se podařilo přesvědčit českou vládu, aby začala okruh urychleně stavět.

„Velice často jsme spojováni s tím, že jsme zodpovědní za vnější okruh kolem města, ale bohužel pravda je úplně jiná,“ uvedla v rozhovoru Krnáčová. S ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO) se za tu dobu sešla prý asi patnáckrát.

Ať jezdí i busíkem, vzkázal Janek Rubeš

Podle novináře Janka Rubeše, který se činností pražského magistrátu dlouhodobě zabývá, je hodnocení dopravy v Praze pouze z pohledu automobilu naprostý nesmysl.

„Většina Pražanů se nepřepravuje automobily, ale veřejnou dopravou, která je na skvělé úrovni. Doporučil bych paní primátorce, aby vyzkoušela všechny způsoby dopravy a poté jí mohla hodnotit. V pondělí by mohla jezdit autem, v úterý na kole, ve středu MHD, ve čtvrtek pěšky a v pátek busíkem,“ okomentoval výpověď primátorky pro Lidovky Janek Rubeš.

Ten zároveň uvedl, že pokud takto bude cestovat pražský primátor, tak teprve potom může zhodnotit stav dopravy v Praze. Redakce Lidovek se pokusila Adrianu Krnáčovou zkontaktovat pro zpětnou vazbu, ale neúspěšně.