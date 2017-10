Verdikt soudu v Babišově případu označil slovenský Ústav paměti národa za přelomový

KOŠICE Za přelomový označil slovenský Ústav paměti národa (ÚPN) čtvrteční verdikt slovenského ústavního soudu, který zrušil pravomocná rozhodnutí bratislavského krajského soudu i nejvyššího soudu, podle nichž šéf českého hnutí ANO Andrej Babiš je v archivních dokumentech někdejší československé tajné policie StB veden jako její agent neoprávněně.

„Mám pocit, že jsme ani neměli tak velké nároky, abychom se všemi námitkami uspěli. Je to přelomové rozhodnutí, které ovlivní všechny další soudy (ÚPN) s bývalými příslušníky nebo i agenty Státní bezpečnosti,“ řekl novinářům šéf správní rady ÚPN Ondrej Krajňák.



Právě z podnětu ÚPN, který na Slovensku kromě jiného archivuje svazky po StB, ústavní soud zmiňované verdikty zrušil. Senát ústavního soudu ve zdůvodnění uvedl, že ÚPN nemá být žalovanou stranou v podobných sporech. Upozornil také na pochybení při projednání Babišova případu, když u soudu vypovídali bývalí příslušníci StB, aniž byli zbaveni mlčenlivosti. Právě jejich výslech byl klíčovým v celém procesu u soudu první instance, který Babišově žalobě vyhověl. Toto rozhodnutí pak potvrdily krajský i nejvyšší soud.

„Dnes neexistuje pravomocné rozhodnutí, které by říkalo, že Andrej Babiš je jako agent (StB) evidován neoprávněně. Máme archivní dokumenty a během celé kauzy více věříme archivům Ústavu paměti národa než svědeckým výpovědím bývalých příslušníků StB,“ řekl novinářům právní zástupce ÚPN Pavol Poláček. Dodal, že rozhodnutí ústavního soudu zbavuje ústav všech soudních sporů se spolupracovníky StB a že ÚPN, který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů, se bude moci věnovat své odborné práci.

Podle Poláčka bratislavský krajský soud, kterému Babišův případ vrátili ústavní soudci k novému projednání, bude muset žalobu šéfa českého hnutí ANO zamítnout. „Andrej Babiš se poté může rozhodnout, zda se chce soudit s nějakým jiným orgánem. My stále říkáme, že pokud by chtěl, tak by měl žalovat ministerstvo vnitra,“ řekl Poláček.

ÚPN v minulosti opakovaně namítal svou nepříslušnost ve sporech o evidenci osob u StB a upozorňoval, že není nástupnickou institucí po StB. Soudy na Slovensku v minulosti ale rozhodly, že ÚPN žalovat v těchto sporech lze. Tuto praxi ovšem ústavní soud svým čtvrtečním rozhodnutím zrušil, aniž uvedl, kdo by měl být žalovanou stranou.

V Česku v případech, kdy se lidé u soudu domáhali verdiktu o neoprávněné evidenci mezi spolupracovníky StB, bylo žalovanou stranu ministerstvo vnitra.