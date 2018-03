Výkonný výbor KSČM doporučil podpořit vznik vlády a tolerovat ji

Většina výkonného výboru KSČM doporučila pokračovat v jednání s hnutím ANO, podpořit vznik nové vlády šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ať už bude složena pouze ze zástupců ANO, nebo i s účastí ČSSD, a pak ji tolerovat.

Novinářům to během jednání širšího vedení strany řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Rozhodovat bude ústřední výkonný výbor za týden, řekl Filip. Připustil, že definitivní souhlas by se mohl odsunout. Sám si myslí, že to není třeba.

„Je to významný posun, protože i když diskuse byla bouřlivá, tak nakonec většina je pro to, abychom jednali dál a realizovali případnou podporu vzniku a potom toleranci příští vlády, ať už bude z hnutí ANO, nebo menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD,“ uvedl Filip.