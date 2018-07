VIDEO: Na Berouska měla kvůli tygrům ‚políčeno‘ i mezinárodní organizace. Zveřejnila tajnou nahrávku

PRAHA Na tygří farmu Ludvíka Berouska, podezřelou z nelegálního zabíjení kriticky ohrožených šelem, neměli políčeno jen čeští vyšetřovatelé. Už měsíc předtím, než celníci podnikli razii v Zooparku Bašť, se pokusili důkazy získat spolupracovníci organizace Four Paws z Vídně, která se přes 30 let věnuje ochraně velkých koček, jimž hrozí vyhynutí.

Na skryté videonahrávce zaznamenali, jak vlastně obchod s tygry v Berouskově pojetí funguje. „V Evropě to prodám takhle: přijede, naloží si ho a odjede. Před třemi měsíci jsem prodal do Číny šest tygrů. Normálního tygra. Bengálského. Ne bílý, ne zlatý tygr, ale klasická barva,“ říká na videu muž, jehož tvář je rozmazaná.

Podle Kierana Harkima, šéfa mezinárodní kampaně na ochranu divokých zvířat z Four Paws, patří právě Ludvíku Berouskovi. V rozhovoru pro LN vysvětlil Harkim, co jeho kolegy do Česka vlastně zavedlo. „Věnujeme se nejhorším případům v Evropě. To nás vedlo k vytipování několika osob a míst v České republice. Jedním z nich byl i Zoopark Bašť pana Berouska,“ říká Harkim.



Zároveň upozorňuje, že akce, při níž byl v pondělí celníky objeven čerstvě zavražděný tygr, určený ke zpracování částí těla a jejich prodeji na černém trhu, katapultovala Česko mezi země s nejhorší pověstí. „Jde o bezprecedentní případ, kdy se v Evropě zabíjeli tygři a dále zpracovávala jejich těla,“ dodal.



Berouskův advokát Petr Šťastný ve čtvrtek ke zveřejněnému záznamu vyjádření neposkytl. „Na vaše otázky bohužel neznám odpověď,“ napsal LN.