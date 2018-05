VIDEO: Soused nadával předsedovi ČSSD Hamáčkovi při rozhovoru s Českou televizí

PRAHA Předseda ČSSD Jan Hamáček musel před živým vstupem do České televize spolu s jejími pracovníky řešit vztek a vulgární výrazy souseda, kterému se nelíbila světla televize mířící mu do oken v deset hodin večer. Televize pak celý páteční výstup souseda použila do svého pořadu 168 hodin, odkud zaplavil internet. Hamáček se sousedovi po rozhovoru omluvil za neprofesionální konání České televize.