Vláda ANO s ČSSD bude žádat o důvěru a začíná summit NATO

Hnutí ANO den před hlasováním Poslanecké sněmovny o důvěře vládě uzavřelo koaliční smlouvu s ČSSD a dohodu o toleranci s komunisty. Před poslance menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes předstoupí i s novým ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem.

Zvednou ruku všichni? Druhá vláda Babiše disponuje v dolní komoře jen 93 hlasy, pro získání důvěry proto počítá s podporou 15 komunistických poslanců. KSČM se ve zvláštní dohodě s ANO k toleranci zavázala krátce před podpisem koaliční smlouvy. Podle textu dohody by také komunisté neměli v době její platnosti vyvolat sněmovní hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. „Je to otázka jen iniciace,“ zdůraznil šéf komunistů Vojtěch Filip. Připomněl, že dohoda obsahuje dohodovací řízení, které by mělo vést k řešení sporů. Pokud se řešení nenajde, dohoda zaniká.

Babiš předpokládá, že dnes zvednou pro vládu ruku všichni poslanci ANO, ČSSD I KSČM. Schůze sněmovny začíná v 9:20, v 9:37 na ní s projevem vystoupí prezident Miloš Zeman.

Smutný Brusel přivítá summit. Ve 12:00 začne dvoudenní summit NATO. Zabývat se bude kromě jiného výší obranných výdajů, novou alianční velitelskou strukturou, která je reakcí na změněné bezpečnostní prostředí, bojem proti terorismu a dalšími tématy. Večer čeká státníky v Bruselu, který smutní po nepostupu belgických fotbalistů do finále MS, pracovní večeře v muzeu Cinquantenaire. Za ČR se zúčastní prezident Miloš Zeman.



Sbohem, paní Burešová. V 11:00 proběhne v pražském strašnickém krematoriu poslední rozloučení s bývalou ministryní spravedlnosti a předsedkyní České národní rady Dagmar Burešovou. Zemřela 30. června ve věku 88 let. Proslavila se i obhajobou disidentů po roce 1969.

Kauza Dbalý. Pražský městský soud projednává druhou korupční kauzu exředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Obžaloba se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011.

Kdo proti Francii? V Moskvě se od 20:00 SEČ hraje semifinále mistrovství světa ve fotbale. Zápas Anglie - Chorvatsko určí, kdo se utká s prvním finalistou z Francie.