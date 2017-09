Vláda bude v pondělí projednávat zvýšení důchodů, ty mohou vzrůst o čtyři procenta

Praha Vláda se chystá v pondělí rozhodnout o zvýšení penzí pro příští rok. Od ledna by se měly zvednout v průměru o 475 korun, tedy celkem o čtyři procenta. Růst odráží zvyšování cen i mezd v zemi. Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, by měla vzrůst z 2550 na 2700 korun. Procentní díl penze, který se stanovuje podle odpracovaných let a odvedených částek, se upraví o 3,5 procenta. Stejně - tedy o 3,5 procenta - se mají zvednout i příplatky k penzi pro odbojáře a pozůstalé po nich. Návrh nařízení připravilo ministerstvo práce.

Vedle starobních důchodů se zvednou i invalidní a pozůstalostní penze. Na konči června Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela starobní důchod bezmála 2,4 milionu seniorů a seniorek. V průměru pobírali 11.807 korun. Invalidní důchod dostávalo 425.400 lidí a pozůstalostní 71.400 dospělých i dětí.

Za chystaným výraznějším zvýšením důchodů je nový model valorizace, promítá se do něj také citelnější růst mezd a cen. Vláda bude podle nového výpočtu, který doporučila důchodová komise a který se do zákona dostal letos, přidávat poprvé. Od ledna se penze budou zvedat o polovinu růstu reálných mezd místo dosavadní třetiny. Kabinet může důchody zvýšit buď podle růstu cen zboží, které pořizují senioři a seniorky, nebo podle růstu cen pro domácnosti. Vybere tu vyšší hodnotu.

Podle ministerstva práce se ceny mezi červnem 2016 a 2017 zvedly o 2,3 procenta. K tomu se připočítá polovina z růstu reálných mezd o 3,3 procenta, tedy po zaokrouhlení 1,7 procenta. Výsledkem je zvýšení penzí o čtyři procenta. Pokud by se přidávalo podle dosavadního výpočtu, přilepšili by si penzisté a penzistky od ledna o 3,4 procenta (součet růstu cen a třetiny růstu mezd). Průměrné zvýšení by tak od ledna bylo o 65 korun nižší, upřesnilo ministerstvo.

Důchod se skládá z pevné a procentní části. Pevná část odpovídá podle zákona devíti procentům průměrné mzdy. Procentní se určuje podle odpracované doby a výše výdělků. Od ledna se změní hranice pro stanovení částky ze mzdy, která se zahrnuje do stanovení důchodu.

Na zvýšení penzí v průměru o zhruba 500 korun se už na jaře domluvila koalice. Letos v lednu si senioři a seniorky polepšili v průměru o 309 korun. V roce 2016 se sice penze podle inflace a růstu mezd zvedly jen o 40 korun, k jiří boček tomu ale přibyl ještě příspěvek 1200 korun. Měsíčně si tak minulý rok důchodkyně a důchodci přilepšili celkem o 140 korun.

Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) před pár dny řekla, že valorizace bude znamenat nárůst výdajů na penze o 16,6 miliardy korun. Vláda nyní dokončuje státní rozpočet. Nejvyšší část výdajů putuje právě do penzí. V příštím roce by to podle návrhu mělo být 427,9 miliardy korun. Na důchodovém pojištění by se mohlo vybrat 421,1 miliardy. Letošní rozpočet počítá s výdaji 406,3 miliardy korun a s příjmy z důchodových odvodů 386,9 miliardy.

Výdaje na důchody jsou dlouhodobě vyšší než příjmy, systém je tak léta v minusu. Schodek se v posledních letech snižoval, a to díky růstu ekonomiky. Odvody platí víc lidí z vyšších mezd. Loni na konci roku dosahoval deficit 16,3 miliardy korun, na konci roku 2013 činil 49,7 miliardy korun.