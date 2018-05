Vlivný republikánský senátor John McCain nechce Donalda Trumpa na svém pohřbu

WASHINGTON Americký senátor John McCain oznámil, že si nepřeje, aby se prezident Donald Trump zúčastnil jeho pohřbu. Uvedla to v neděli agentura AFP s odvoláním americká média. Jednaosmdesátiletý republikán z Arizony již rok bojuje s rakovinou mozku. Zákonodárce má se svým spolustraníkem Trumpem napjaté vztahy, a tak si přeje, aby Bílý dům na pohřbu zastupoval viceprezident Mike Pence, tvrdí list The New York Times a stanice NBC News s odvoláním na McCainovo okolí.

McCain ve své nové knize, která má vyjít tento měsíc a jejíž výňatky byly nedávno zveřejněny, ostře kritizuje Trumpa. Ten podle senátora nehájí americké hodnoty, jelikož chválí tyrany, očerňuje tisk, ignoruje lidská práva a ponižuje uprchlíky. „Pochlebováním si ho spřátelíte, kritikou znepřátelíte,“ uvedl ve svých pamětech McCain, jehož komentáře týkající se zahraniční politiky jsou jedny z nejrespektovanějších mezi republikány.



Špatné vztahy mezi McCainem a Trumpem se projevily během kampaně před prezidentskými volbami v roce 2016, kdy Trump zpochybnil válečné zásluhy McCaina, který v 60.letech padl do zajetí během bojů ve Vietnamu. McCain otevřeně odmítl podpořit Trumpa proti jeho demokratické rivalce Hillary Clintonové kvůli zveřejněným nahrávkám z minulosti, které zachycovaly Trumpovy neuctivé a obscénní výroky o ženách. Loni McCain hlasoval proti zrušení systému zdravotního pojištění bývalé hlavy státu Baracka Obamy, čímž torpédoval Trumpův hlavní volební slib a Trumpa rozhněval.