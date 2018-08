Vydavatel bulvárního deníku vypovídal o Trumpových záletech. Výměnou za beztrestnost

NEW YORK Američtí vyšetřovatelé slíbili beztrestnost vydavateli bulváru National Enquirer Davidu Peckerovi za to, že policistům poskytl informace o platbách za mlčení předaných údajným milenkám Donalda Trumpa. Ve čtvrtek to napsal list Wall Street Journal. Peckerovy noviny vyplatily jedné z žen značnou částku za příběh o jejích pletkách s Trumpem, který ale nikdy neotiskly.

Pecker je dlouholetým blízkým přítelem Trumpa a Michaela Cohena, bývalého prezidentova právníka, který v úterý o pozadí transakce vypovídal před soudem v New Yorku. Trump údajně Cohenovi před volbami v roce 2016 uložil, aby statisíce dolarů pornohvězdě Stephanii Cliffordové a modelce Karen McDougalové nechal vyplatit. Prezident poměr s oběma ženami popírá.



Podle Wall Street Journal se už Pecker s vyšetřovateli setkal a informace jim výměnou za beztrestnost poskytl. Jeho vydavatelství se na předání finančních částek Cliffordové i McDougalové podílelo, aby pomohlo zajistit jejich mlčení. Příběh McDougalové Pecker přímo koupil, ale na žádost Cohena nepublikoval.

Částky, které Cohen za mlčení vyplatil, mu nahradila společnost Trump Organisation, která zastřešuje Trumpův byznys. Prezident tvrdí, že finance pocházely z jeho kapsy a nikoli z volebních fondů.

Karen McDougalová na snímku z roku 2011.

Pecker údajně v redakci svého listu ukrýval dokumenty s kompromitujícími informacemi nejen na Trumpa, ale i na jiné americké celebrity. Agentura AP napsala, že obsah sejfu byl velkým zdrojem Peckerova vlivu. S pomocí citlivých informací Pecker řadu lidí ovládal a vynucoval si jejich přízeň.



Když ale vyšlo najevo, že jeho list hrál důležitou roli v umlčení údajných Trumpových milenek, dostal podle AP Pecker strach, že se obsah tajného sejfu může obrátit proti němu. Několik týdnů před Trumpovou inaugurací v lednu 2017 dokumenty z úkrytu odstranil a buď je zničil nebo ukryl jinde, uvedla agentura.

Svědectví o Trumpově nadaci

Cohen také dostal soudní obsílku k výslechu na prokuratuře státu New York. Napsala to agentura AP. Vyšetřovatelé od něj chtějí získat informace o fungování Trumpovy charitativní nadace.

Podle amerických médií je předvolání zjevnou reakcí na prohlášení Cohenova advokáta Lannyho Davise, že jeho mandant má informace, jež by mohly zajímat mimo jiných i vyšetřovatele státu New York. Agentura AP napsala, že může jít o informace zakládající podezření z daňových úniků.

Trumpova nadace je už od roku 2016 v podezření, že porušila zákon, který zakazuje používat vybrané prostředky na potřeby osob z jejího vedení, jejich firem nebo rodinných příslušníků. Americká média už během předvolební kampaně informovala o řadě případů, kdy Trump použil peníze své nadace zjevně na soukromé účely.

Podle některých amerických komentátorů může být kauza projednávaná na půdě státu New York ve skutečnosti pojistkou, že Cohen neunikne spravedlnosti. Prezident Trump totiž může Cohena omilostnit, aby zabránil projednávání případu údajných manipulací s volebními fondy, do nichž je podle Cohena sám Trump zapleten. V kauzách projednávaných na úrovni amerických států prezidentské milosti neplatí.

Cohen ovšem už předem prezidentskou milost odmítl. Podle Davise „se nenechá pošpinit milostí od takového člověka“.