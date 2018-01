Výrazné mrazy v lednu nepřijdou. Teploty budou průměrné, tvrdí meteorologové

PRAHA Výrazné ochlazení do Česka v příštích čtyřech týdnech nepřijde. Mrznout přes den by mělo jen na přelomu ledna a února, kdy bude i nejméně srážek. Pod nulu budou teploty klesat v noci. Pršet nebo sněžit má nejvíc hned v příštím týdnu. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v sobotu na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„Celé období od 15. ledna do 11. února 2018 bude teplotně průměrné. První týden bude teplotně průměrný,“ uvedli meteorologové. V příštím týdnu se podle nich budou minimální noční teploty pohybovat většinou od nuly do minus pěti stupňů Celsia, maximální denní teploty budou nejčastěji mezi nulou a pěti stupni.



Ve druhém a posledním týdnu období budou podle ČHMÚ teploty pravděpodobně také průměrné. „Nejchladnější by měl být týden od 29. ledna do 4. února s průměrnou týdenní minimální teplotou vzduchu v rámci Česka kolem minus sedmi stupňů Celsia a průměrnou týdenní maximální teplotou kolem nuly,“ doplnili meteorologové.

Z hlediska srážek očekávají příští čtyři týdny průměrné až slabě nadprůměrné kromě třetího týdne, který bude průměrný až slabě podprůměrný. Nejvíc má pršet nebo sněžit hned v příštím týdnu s průměrným týdenním úhrnem kolem 13 milimetrů. V ostatních týdnech budou úhrny většinou mezi pěti a deseti litry na metr čtvereční.

Dlouhodobý průměr teplot pro období mezi 15. lednem a 11. únorem v Česku je minus 1,1 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1963, kdy průměrná teplota klesla na minus 9,5 stupně Celsia. Naopak nejvyšší průměrná teplota byla v roce 2002, podle záznamů to bylo 3,8 stupně Celsia.

Průměrný srážkový úhrn je ve sledovaném období mezi 26 a 44 milimetry. Nejvíce srážek spadlo v roce 1983, kdy úhrn vystoupal na 73 milimetrů. Nejsušší byl rok 1989 se srážkovým úhrnem dva litry na metr čtvereční.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje opakovaně ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.