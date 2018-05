Weinstein se vydal policii, očekává se obvinění se sazbou až 25 let

NEW YORK Americký filmový producent Harvey Weinstein se v pátek dostavil na manhattanskou služebnu newyorské policie, aby se dobrovolně přihlásil a vyslechl obvinění. Jeho přesné znění není zatím známo, očekává se, že bude obviněn ze sexuálního útoku se sazbou do 25 let.

Na chování mocného hollywoodského magnáta si za posledních několik měsíců stěžovaly desítky žen, které Weinsteina obviňovaly z osahávání a urážlivých výroků, ale i z omezování osobní svobody a znásilnění. Mezi údajnými oběťmi jsou i slavné americké filmové hvězdy, mezi jinými Salma Hayeková či Gwyneth Paltrowová.



Konkrétní obvinění, které by v pátek mělo zaznít, se údajně týká případu, o němž podala svědectví herečka Lucia Evansová. Ta vyšetřovatelům řekla, že ji Weinstein v roce 2004 přinutil k orálnímu sexu. Zda bude Weinstein obviněn i v souvislosti s dalšími případy údajného sexuálního zneužívání, není jasné.

Podle agentury AP bude filmař obviněn přinejmenším ze zločinného sexuálního jednání, které zákony trestají až 25 lety vězení. Jeho advokáti tvrdí, že obvinění jsou nepodložená a že jejich klient nikdy zákony neporušil.

Manhattanský prokurátor Cyrus Vance je podle AP pod silným tlakem veřejnosti. Některé feministické skupiny ho kritizují, že je vůči Weinsteinovi shovívavý a důkazy od poškozených přehlíží.