Z žižkovského bytu Jaroslava Foglara se stane rezidence pro spisovatele

PRAHA Byt Jaroslava Foglara v Křišťanově ulici na Žižkově bude od podzimu sloužit spisovatelům a překladatelům dětské literatury k měsíčním pobytům. Novinářům to ve čtvrtek řekl předseda správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara Tomáš Šídlo. Nadace byt, kde spisovatel žil přes 20 let až do své smrti, vlastní.

„Je to způsob, jakým foglarovské sdělení nést i do budoucnosti vznikem nových děl v dětské literatuře a překladem českých literárních děl do cizích jazyků,“ uvedl Šídlo. Doplnil, že projekt vzniká ve spolupráci s Českým literárním centrem a s Mezinárodním výborem pro dětskou knihu. Už nyní podle něj nadace zaznamenala zájem o pobyty ze strany autorů z různých koutů světa, například i z Afriky nebo Jižní Ameriky.



V současné době je byt v žižkovském domě s číslem popisným 18 v podstatě ve stejné podobě, v jakém ho spisovatel opustil. Zmizely jen regály na písemnosti, kde Foglar ukládal například desetitisíce dopisů od fanoušků. Tyto a další písemnosti postupně odvezl Památník národního písemnictví ke katalogizaci, archivaci a zpracování badateli Skautské nadace. V bytě je však stále k vidění původní zařízení i spisovatelovy osobní předměty.

První spisovatel se může ubytovat na podzim

Nyní se nadace chystá byt zrekonstruovat se zachováním některých stávajících prvků. První spisovatel by se v něm na měsíční pobyt mohl ubytovat letos na podzim.



Spisovatel se skautskou přezdívkou Jestřáb žil v žižkovském domě s číslem popisným 18 v letech 1978 až 1999, kdy zemřel. Byt stejně jako autorská práva ke svému dílu odkázal nadaci, ve které byl předsedou. Ta však krátce po jeho smrti kvůli nedodržení zákona zanikla a o dědictví se zároveň přihlásil Foglarův synovec. Následovaly vleklé soudní spory, dědictví však nakonec skončilo u nástupnické Skautské nadace Jaroslava Foglara. Ta získala i spisovatelův byt, který byl 16 let zapečetěný.

Foglar byl významnou osobností skautského hnutí. Velkou část života vedl chlapecký oddíl Pražskou dvojku a jeho výchovným programem se inspirovalo několik generací skautských vedoucích. Za svůj život napsal desítky knih, mezi které patří Rychlé šípy, Hoši od Bobří řeky, Chata v Jezerní kotlině, Záhada hlavolamu a mnoho dalších.