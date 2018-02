‚Stoletá‘ vánice zasáhla Rusko. Z Moskvy vyvezli rekordní množství sněhu

MOSKVA/PRAHA Z Moskvy bylo v důsledku víkendové „stoleté“ vánice vyvezeno rekordní množství sněhu. V současnosti jsou ulice protažené a doprava funguje, oznámil v pondělí zástupce starosty Pjotr Birjukov. Moskevská metropole nicméně pod čtyřiceticentimetrovou pokrývkou sněhu podle agentury AFP žije ve zpomaleném tempu a moskevská letiště zrušila asi stovku letů.

„Takové množství sněhu napadlo poprvé za sto let. Byla to zkouška pro městské zaměstnance. V tuto chvíli, dnes ráno, jsou ulice vyčištěné a doprava funguje,“ řekl Birjukov novinářům. Během uplynulých 24 hodin bylo podle něj z moskevských ulic odvezeno rekordní množství sněhu o objemu 1,2 milionu kubických metrů. „Odklízení sněhu bude pokračovat, byla přijata další opatření ke zvýšení množství pracovníků (s tímto úkolem),“ dodal.



Do likvidace následků vánice se v Moskvě a okolí podle serveru Newsru.com zapojili vojáci, zatím jde o zhruba stovku ženistů s několika kusy speciální techniky. Pohotovost kvůli sněhu mají i jednotky i ve Smolenské, Brjanské, Vladimirské a Tulské oblasti.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin mezitím ohlásil, že sami rodiče smějí rozhodnout, zda pošlou děti do škol. Ty nicméně podle starosty fungují normálně. Radnice také vybídla motoristy, aby se pokud možno zřekli dopravy vlastními auty a přesedli na městskou hromadnou dopravu, a tím dali šanci komunální technice očistit ulice.

Jeden mrtvý, pět raněných, šedesát tisíc bez elektřiny

V Moskvě během víkendu napadlo tolik sněhu, že to odpovídalo 122 procentům obvyklé měsíční dávky srážek. V důsledku vánice asi 60 000 lidí - přibližně 21 000 domácností v šesti stovkách obcí v centrálním Rusku - zůstalo bez elektřiny. Bouře si v Moskvě vyžádala jednu oběť na životě a pět raněných.



Podle informací pražského letiště byl v pondělí dopoledne zrušen jeden let do Moskvy, ostatní by měly být v pořádku.