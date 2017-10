Za obstrukce Hradu bude platit stát. Důchodce dostane desítky tisíc korun

PRAHA Za obstrukce, které dělala Kancelář prezidenta republiky aktivistovi Luďkovi Maděrovi ohledně sdělení výše platů hradních úředníků, má stát, resp. ministerstvo financí podle pátečního rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 zaplatit 47 tisíc korun. Uvedl to v sobotu server Aktuálně.cz.

Maděra před dvěma lety požádal prezidentskou kancelář podle zákona o svobodném přístupu k informacím o sdělení výše hrubých příjmů kancléře Vratislava Mynáře, tehdejšího šéfa protokolu Jindřicha Forejta a mluvčího Jiřího Ovčáčka za roky 2013 a 2014. Hrad mu požadované informace poslal až po 19 měsících od žádosti a krátce před tím, než se měl věcí zabývat soud.



Maděra poté, co mu prezidentská kancelář požadované informace poskytla, sdělil, že ji zažaluje o takzvané zadostiučinění za dobu, kdy mu údaje nedala. V pátek mu soud za to přiřkl odškodnění. Při svém rozhodnutí vyšel z verdiktu Nejvyššího soudu, který již dříve řekl, že nemateriální újma za nemožnost domoci se správného úředního postupu se dá vyčíslit penězi, a stanovil základní rozmezí od 1250 do 1667 korun za měsíc. Podle Aktuálně.cz soudkyně Lenka Vávrová uznala, že se v Maděrově případě má částka zvýšit na dvojnásobek.

Odškodnění ale nemá platit Hrad, za nesprávný postup státních úředníků totiž odpovídá ministerstvo financí. Ministerstvo zatím neví, jak bude na verdikt reagovat.

„Ministerstvo financí vyčká na písemné odůvodnění rozsudku a následně po jeho vyhodnocení a konzultaci s Kanceláří prezidenta republiky stanoví další postup,“ uvedla jeho mluvčí Kateřina Vaidišová. Prezidentský mluvčí nechtěl verdikt komentovat.

Informace o platech zaměstnanců státu v řídících pozicích je třeba žadatelům poskytovat podle verdiktu Nejvyššího správního soudu z října 2014 bez dalších úvah a bez omezení. Podle NSS je svobodný přístup k informacím klíčový pro kontrolu veřejné a politické sféry.