Mungo Jerry poprvé v Čechách. Zahrají na Valašském špalíčku

Festival Valašský špalíček v areálu zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí opět nabízí českou koncertní premiéru. Tentokrát do našich končin přiveze legendární britskou kapelu Mungo Jerry, známou především svým největším hitem In The Summertime. Plnohodnotným koncertem v sobotu 23. června kapela v čele s Rayem Dorsetem zakončí program hlavní festivalové scény. Festival však začíná už dnes večer.

„Dosud Mungo Jerry koncertovali nejblíže v Německu, České republice se zatím obloukem vyhýbali. To se letos po dvouletém vyjednávání podařilo prolomit a návštěvníci folk-blues-beat festivalu Valašský špalíček se mohou těšit na celovečerní koncert, který nabídne průřez dlouhou hudební kariérou slavné skupiny. Mungo Jerry nejsou kapelou jednoho hitu a za svou nejznámější písničkou dokázali poslat do hitparád další písničky jako Baby Jump, Lady Rose nebo Alright, Alright, Alright,“ říká zakladatel festival Karel Prokeš.

Mungo Jerry se řadí k legendám britské hudební scény šedesátých a sedmdesátých let, jež Valašský špalíček každoročně představuje. Připoměňme v této souvislosti koncerty kapel Nazareth (2014), The Pretty Things (2015), The Crazy World of Arthur Brown (2016), Swinging Blue Jeans (2016) či Maggie Bell a Pete Brown (2017).

Retro jízda jedné z nejstarších alternativních přehlídek v České republice, folk-blues-beat festivalu Valašský špalíček, nabídne v šestatřicátém ročníku koncert kapely Olympic, která slaví 50 let od vydání Želvy, první big beatové desky jedné kapely v Československu. The Plastic People of The Universe v čele s Vratislavem Brabencem a Josefem Janíčkem připomenou svoji „padesátku“ na scéně rockovým koncertem, který letošní ročník festivalu zahájí, a k pětasedmdesátinám Vratislava Brabence ve druhém festivalovém dnu uvedou s Filharmonií Brno tématický program Co znamená vésti koně.

Letošní sedmdesátník Pavol Hammel připravuje speciálně pro festival koncert česko-slovenského Unplugged Bandu a další jubilant Jan Hrubý zde oslaví svou sedmdesátku hned dvěma koncerty v různých formacích. Dále v programu meziříčského folk - blues - beat festivalu vystoupí šaman bluesové kytary Krissy Matthews (UK), Demian Band (Arg), DeadBeatz Blues Bopper Orchestra (Au), Peter Lipa (SK), Jožo Barina & His Rock Band (SK), OldBreakout (PL), Luboš Pospíšil (CZ), Vladimír Merta (CZ), Cheap Tobacco se zpěvačkou Nataliou Kwiatkowskou (PL) a mnoho dalších. Kompletní program a další informace najdete na www.valasskyspalicek.kzvalmez.cz