Začínají korejské olympijské hry a pokračují protesty taxikářů v Praze

PRAHA Mrazivé bude páteční slavnostní zahájení zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Ceremoniál proto potrvá jen dvě hodiny a pořadatelé připravili řadu opatření, jak zahřát sportovce i diváky v ochozech stadionu. Českou vlajku při nástupu výprav ponese olympijská vítězka ve snowboardcrossu z her v Soči Eva Samková. Tajné zůstane do poslední chvíle jméno posledního člena štafety s olympijskou pochodní. Spekuluje se, že by oheň mohla zapálit bývalá korejská krasobruslařka Kim Ju-na.

Sáblíková nepřijde. Při zkouškách teploty padaly až pod minus 20 stupňů Celsia. Předpověď počasí sice slibuje mírnější mráz, přesto se diváci musejí připravit na chlad a vítr. Na stadionu budou zástěny proti větru, pro diváky je připraveno osmnáct vyhřívaných stanů a 40 ohřívačů. Ve vytápěném stanu budou moci trávit čas i sportovci. Každý divák navíc dostane balíček na zahřátí, ve kterém bude pláštěnka, deka, čepice, hřejivé polštářky na ruce i nohy a hřejivá podložka, na kterou si budou moci sednout.

Defilé výprav tradičně zahájí Řekové jako zástupci země, která je kolébkou olympijské tradice. Národy pak budou přicházet podle korejské abecedy. Jako poslední nastoupí společně pod vlajkou sjednocení výpravy pořadatelské Koreje a KLDR. Šéf českého týmu na hrách Martin Doktor očekával, že na zahájení půjde okolo čtyřiceti sportovců. „Tolik tvrdilo, že tady budou a půjdou,“ řekl. Chybět budou rychlobruslařka Martina Sáblíková i biatlonistky, které v sobotu čeká boj o medaile.



Elita KLDR u sousedů. U příležitosti začátku olympijských her se čekává příjezd severokorejské politické delegace, kterou povede formálně nejvyšší představitel KLDR - předseda stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění Kim Jong-nam. Přijede i sestra Kim Čong-una. Návštěva potrvá tři dny.



Demonstrující taxikáři. Protest proti Uberu uspořádají taxikáři i v pátek. Doufají v ještě vyšší účast řidičů taxi. Na Strahově, kde začala a skončila čtvrteční akce, se chtějí sjet ve 12:00. O hodinu a půl později by vyrazili do centra, přičemž trasa se proti čtvrtku asi změní. Taxikáři ale předtím zřejmě zopakují výzvu, aby za nimi přijeli jednat členové vlády. včera s ní neuspěli a vyjeli do centra. V pátek pravděpodobně doručí petici na úřad vlády. Řidiči taxi o alternativních přepravních službách tvrdí, že jde o nekalou konkurenci. Viní stát z toho, že vůči ní nic nepodniká.



Chtěl vraždil kvůli desítkám milionů? Městský soud pokračuje v projednávání případu podnikatele, který podle obžaloby připravoval vraždu muže, s nímž prohrál arbitráž o 40 milionů korun.



Karneval. Začíná tradiční karneval v Riu de Janeiru. Potrvá až do 13. února.