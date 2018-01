Žádné volební lístky do schránky i jak je to s voličskými průkazy. Rady do druhého kola voleb

PRAHA V prvním kole je odvoleno a karty do druhého jsou rozdány. Na co se připravit před finálním duelem Miloše Zemana a Jiřího Drahoše? Například je dobré vědět, že volební lístky do schránek tentokrát nepřijdou - nebo že ještě není pozdě na obstarání voličského průkazu. Server Lidovky.cz přináší přehled nejčastějších dotazů, který vám usnadní volební proces i v kole druhém.

1. Kdy se bude volit?

Druhé kolo volby proběhne o dva týdny po kole prvním, tedy v pátek 26. a v sobotu 27. ledna 2018. První den volby začne hlasování ve 14:00 a skončí ve 22:00. Druhý den začne hlasování v 8:00 hodin a skončí ve 14:00.

2. Jak probíhá druhé kolo prezidentských voleb?

V zásadě obdobně jako to první, tedy každý kandidát bude uveden na samostatném hlasovacím lístku. Jejich čísla byla vylosována státní volební komisí. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek, který se nijak neupravuje. Obálku vhodí před volební komisí do volební schránky.

Rozdíl je ale právě v hlasovacích lístcích – změnou oproti prvnímu kolu je, že lístky voliči obdrží až přímo na místě od volební komise, rozesílat předem se nebudou.



3. Dá se ještě zařídit voličský průkaz?

Voličský průkaz na druhé kolo bylo možné vyřídit rovnou s tím na první, pro ty, co tak neučinili, však není pozdě. Nejvíce času zabere osobní cesta na obecní úřad do místa svého trvalého bydliště. Tehdy stačí přijít do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tedy do 24. ledna 2018 do 16:00. Prostřednictvím pošty (a to i pošty elektronické) musí žádost na úřad v místě trvalého bydliště dorazit nejpozději 7 dnů před volbami, tedy do 19. ledna 2018.



4. Navyšuje se limit peněz, které kandidáti mohou za kampaň utratit?

Pro první kolo kampaně bylo maximum výdajů 40 milionů korun. Pro kandidáty, kteří postoupili, se tyto výdaje navýšily o dalších 10 milionů, tedy na 50 milionů korun.

5. Co se stane, když budou hlasy vyrovnané?

V případě shodného počtu hlasů musí být vyhlášena nová volba, a to do deseti dnů.

6. Co se stane, když jeden z kandidátů odstoupí?

Pokud jeden z kandidátů odstoupí, nebo jeho kandidatuře bude nějak jinak zabráněno, zákon stanovuje, že na jeho místo postoupí kandidát, který měl v prvním kole třetí nejvyšší počet hlasů – v tomto případě by to tedy byl Pavel Fischer.

7. Mezi kým se bude rozhodovat?

Do druhého kola postoupil současný prezident Miloš Zeman, a to s 38,56 % hlasů. Jeho vyzyvatelem je bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, který získal 26,60 % hlasů.

8. Kdy se nový prezident ujme funkce?

Datem inaugurace zvoleného prezidenta je pak 8. březen 2018. Tehdy nový prezident složí volební slib, což odstartuje jeho pětiletý úřad. Miloš Zeman se úřadu ujal 8. března 2013.

9. Jaké pravomoci má český prezident?

Roli českého prezidenta upravuje třetí hlava Ústavy, konkrétně články 54 až 66. Mezi hlavní prezidentské pravomoci patří jmenování a odvolávání předsedy a dalších členy vlády, což je velkým tématem zejména v nastávajících volbách, jelikož se kandidáti různí v názorech na to, zda si Andrej Babiš zaslouží druhou šanci sestavit vládu, pokud napoprvé nezíská důvěru.

Český prezident dále svolává zasedání Poslanecké sněmovny a Sněmovnu rozpouští, pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, má právo udělit milost (odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, má právo veta na všechny zákony vyjma ústavního) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.



K tomu má za úkol zemi reprezentovat navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, je vrchním velitelem ozbrojených sil, přijímá vedoucí zastupitelských misí a pověřuje a odvolává jejich vedoucí, vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, jmenuje a povyšuje generály, propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán či jmenuje soudce.