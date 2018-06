Zahříváte poslanecká křesla, vzkázal ženám Mliswa. ‚Večer nás vyhledáváte, v parlamentu nás urážíte‘

HARARE Poslanec v Zimbabwe Temba Mliswa se nechal slyšet, že jeho kolegyně pouze zahřívají 60 poslaneckých křesel, která jim podle zákona náleží, a kromě toho, že dobře vypadají, nic nedělají. Od poslankyň ze státu na jihu Afriky za to sklidil hlasitou kritiku, informoval zpravodajský web BBC.

„Nosí hezký make-up a paruky, to je tak vše,“ uvedl Mliswa při rozpravě týkající se péče o veterány. Zdůraznil přitom, že stát v důsledku kvót stanovujících počet poslaneckých křesel, které náleží ženám, „přišel o peníze“. Pokud mají ženy zaručená křesla, mělo by to platit i pro postižené, dodal.



‚Měl byste ženy respektovat, jedné jste se narodil‘

Ostatní poslanci a poslankyně výroky svého kolegy označili za hrubé, nedůstojné a trapné. „Neměl by trapně urážet ženy s cílem získat větší podporu. Jsme ženy a reprezentujeme všechny voliče stejně jako to mají dělat naši kolegové,“ uvedla poslankyně Jessie Majomeová.



„Měl by ženy respektovat, protože se jedné narodil. Večer nás vyhledáváte, ale v parlamentu nás urážíte. Porodily jsme vás,“ přidala se její kolegyně Thabitha Khumalová. Mliswa podle BBC nakonec parlament opustil, zatímco poslankyně mu spílaly.